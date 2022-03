Malore sul trattore, muore 59enne a Certaldo

Un 59enne è morto dopo un malore sul trattore avvenuto a Gorgognano di Certaldo. Il fatto è avvenuto alle 15 di oggi, martedì 1 marzo. Dapprima si era pensato a un incidente sul lavoro ma il malore sarebbe stato 'slegato' dall'attività che l'uomo stava svolgendo. Sul posto i carabinieri della stazione di Certaldo e un'ambulanza della Croce Rossa di Certaldo. I vigili del fuoco sono stati allertati ma una volta in viaggio hanno appreso del decesso e della dinamica dei fatti per cui sono rientrati al distaccamento. Accertamenti in corso dagli addetti della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Asl Centro.