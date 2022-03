Vandali a Empoli, Galli e Picchielli (Lega): "Fenomeno da non minimizzare"

“L’ultimo episodio ha riguardato una scuola media - affermano Giovanni Galli ed Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega - ma sembra che Empoli sia da qualche tempo purtroppo la meta preferita da vandali senza scrupoli. Atti ignobili che danneggiano, anche seriamente, il patrimonio pubblico e che non devono essere minimizzati. E’ chiaro come le Forze dell’Ordine non possano essere ovunque e quindi auspichiamo che gli stessi cittadini siano pronti a denunciare qualora fossero testimoni di qualche fatto increscioso. Mettere a soqquadro qualcosa che appartiene a tutti noi è un segnale d’inciviltà che stigmatizziamo apertamente. Prendere di mira mezzi ed arredi di associazioni che aiutano i disabili, oppure vandalizzare istituti scolastici è, a nostro avviso, sinonimo di pura imbecillità ed ignoranza".