Un 'gelato alla cipolla' per WikiPedro alla scoperta di Certaldo

Continua il viaggio tra le bellezze dell'Empolese Valdelsa per Pietro Resta, in arte WikiPedro. Dopo Castelfiorentino, il divulgatore digitale ha fatto tappa a Certaldo la scorsa domenica, quest'oggi è uscito il racconto per immagini del suo tour alla scoperta del paese, del borgo medievale e delle sue eccellenze, culturali e non solo. Dal gelato alla cipolla gustato in piazza Boccaccio fino a Casa Boccaccio e Palazzo Pretorio, nel borgo medievale raggiunto in funicolare. "Un biglietto da visita online per il quale non possiamo che essere grati e orgogliosi", ha commentato il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini.

WikiPedro a Certaldo, la bio

Wikipedro è lo pseudonimo di Pietro Resta: un fiorentino verace, nato e cresciuto Oltrarno. Da qualche anno su Facebook ha cominciato a raccontare le mille storie e le tante meraviglie artistiche di Firenze con il piglio ironico e scanzonato tipico dei toscani. Ogni settimana, con i suoi video itineranti fa scoprire i piccoli e i grandi segreti di una delle città più visitate al mondo. Nel 2019 ha esordito in tv nel programma Turisti per Dmax. Nel 2020 ha pubblicato con Mondadori Non sei mai stato a Firenze se... 4 passeggiate fuori dai soliti giri turistici.