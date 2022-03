Attività motoria per ultracinquantenni: torna ad Altopascio il corso gratuito

Lo sport per tutti. Sono aperte le iscrizioni per il corso gratuito di attività motoria organizzato dall'amministrazione comunale di Altopascio e rivolto alle persone ultracinquantenni: un’occasione per socializzare e restare in forma. Il corso si terrà il martedì e il giovedì, dalle 15 alle 16, nella palestra comunale di via Marconi.



«Siamo molto felici - commenta l’assessore allo sport, Valentina Bernardini - di poter nuovamente proporre un corso di attività motoria per gli “over”. Si tratta di un’occasione davvero importante per stare insieme, per restare in forma, per prendersi cura del proprio spirito e del proprio corpo. Dopo mesi durante i quali le attività sportive sono state ridotte, poter nuovamente organizzare un corso così è un grande traguardo. Siamo inoltre particolarmente soddisfatti di poter offrire la possibilità di seguire le lezioni a titolo completamente gratuito: un incentivo alla cittadinanza a partecipare e ad avvicinarsi all’attività fisica che, come abbiamo già detto, fa bene alla salute complessiva, psicofisica».



IL CORSO. Le lezioni proporranno movimenti dolci ed esercizi semplici che i partecipanti potranno svolgere in serenità. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 10 marzo. Per iscriversi è necessario compilare la domanda che si trova sul sito del Comune di Altopascio a questo link

https://www.comune.altopascio.lu.it/pa/corso-di-attivita-motoria-2022/.



Alla domanda è necessario allegare anche una copia del documento di identità valido e la scheda sanitaria, reperibile sempre sul sito del Comune, firmata dal proprio medico curante.



La documentazione potrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Altopascio, previo appuntamento al numero 0583.216455 (opzione 1) o inviata via mail all’indirizzo protocollo@comune.altopascio.lu.it.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa