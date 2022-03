Baccelli a Cascina visita Virgo: "Lavoriamo per migliorare accessibilità"

“E’ stata un’ esperienza entusiasmante visitare oggi, per la prima volta, l’infrastruttura, unica in Europa, dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo di Cascina (EGO) e l’esperimento per la rivelazione di onde gravitazionali Virgo. Al di là dell’evidente valore scientifico di questo sito, altrettanto significative sono le potenzialità di sinergie con il territorio, di ricadute per la società delle tecnologie di punta che qui si sviluppano, e di coinvolgimento della popolazione”. Lo ha detto l’assessore alle infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli che stamani ha visitato l'Osservatorio che accoglie l’esperimento Virgo. E’ stato accolto dal dal direttore di EGO Stavros Katsanevas e dal vicedirettore Massimo Carpinelli che hanno accompagnato l’assessore e una nutrita delegazione di amministratori locali nella visita dell’interferometro per onde gravitazionali Virgo, unica infrastruttura di questo tipo in Europa

“Questa è un’eccellenza internazionale che vogliamo valorizzare – ha proseguito Baccelli- . Come Regione Toscana ci è stato chiesto di fare la nostra parte in termini di una migliore fruizione logistica, sia per il numero di ricercatori che già da tutto il mondo vertono in questo complesso, sia per potenzialità anche di visite e turismo scientifico che certamente questa eccellenza toscana ha. Lavoriamo per migliorare l’accessibilità”.

Erano presenti il sindaco di Cascina Michelangelo Betti con gli assessori Cristiano Masi, Irene Masoni e Claudio Loconsole; l’'assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica di Collesalvetti Mila Giommetti e il sindaco di Fauglia Alberto Lenzi. La visita è stata seguita da un proficuo scambio di idee sui temi che stanno a cuore a tutte le realtà coinvolte, come l’accessibilità al sito di Virgo, le possibili ricadute sociali degli sviluppi tecnologici legati alla ricerca condotta ad EGO e il sempre più importante collegamento del centro di ricerca con le comunità locali.

“Sono molto contento della connessione sempre più stretta, che si è instaurata con i comuni e il territori che accolgono Virgo - ha detto, il direttore di EGO Stavros Katsanevas - Sono legami sempre più forti, che ci hanno permesso di organizzare insieme iniziative per includere i cittadini di ogni età nella scienza. È chiaro l'interesse dei comuni intorno a Virgo nel creare una rete regionale forte, che anche noi supportiamo con forza. Per studiare l'universo lontano dobbiamo capire prima l'ambiente attorno a noi e la società in cui viviamo. L'attenzione alle realtà locali, con uno sguardo verso l'universale, è sempre stata, dal rinascimento ad oggi, una grande forza della Toscana, e anche per questo è stato un piacere e un onore accogliere oggi la visita dell' assessore Baccelli e degli altri rappresentanti dei Comuni sul nostro sito.”

Fonte: Regione Toscana