Cade dalla finestra della sua classe alle scuole medie, 13enne grave

Sarebbe caduto dalla finestra della sua classe, una scuola media paritaria di Firenze in viale Matteotti. Il ragazzino, 14 anni, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice rosso.

Secondo le prime informazioni, l'episodio sarebbe avvenuto durante il cambio dell'ora, mentre gli insegnanti si stavano avvicendando. La polizia, intervenuta sul posto, sta tentando di ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Il giovane studente di 13 anni, e non 14 come precedentemente reso noto, si trova adesso ricoverato in prognosi riservata nella terapia intensiva dell'ospedale pediatrico fiorentino. Il 13enne, che frequenta la terza media, sarebbe caduto dal quarto piano dell'edificio e al momento non è chiaro se abbia fatto tutto da solo o possano essere coinvolte altre persone. Proseguono gli accertamenti sulla dinamica.