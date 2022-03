Casalguidi, riapre il palazzo comunale dopo l'incendio

Il palazzo comunale di Casalguidi riapre i battenti. Sabato 5 marzo alle ore 11 il taglio del nastro per quella che è in tutto e per tutto la nuova casa dei cittadini.

Dopo l’incendio che ha devastato il piano terra del palazzo, infatti, sono stati effettuati importanti lavori che vanno dal recupero degli spazi, all'installazione di un nuovo impianto elettrico. Il Comune di Serravalle, inoltre, ha ottenuto un contributo statale di 180.000 euro che è stato utilizzato per opere che portassero all’efficientamento energetico dell’edificio stesso. E' stato installato un nuovo sistema di climatizzazione a pompa di calore è stata ridotta l’altezza del soffitto con la posa di pannelli in modo da ridurre la dispersione del calore, ogni stanza è dotata di sensori di movimento per l’accensione e lo spegnimento automatico delle luci, sono stati sostituiti gli infissi ed stata rifatta la pavimentazione deglgi uffici Sociale e Pubblica Istruzione.

“Ringrazio l’Ufficio Tecnico - afferma il sindaco Piero Lunardi - che ha progettato e seguito con attenzione l’intervento e le ditte che hanno eseguito i lavori”

“E’ un piccolo passo - dice il vice sindaco Federico Gorbi - che però dimostra l’attenzione dell’Amministrazione verso la sostenibilità ambientale”.

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio stampa