Ccn Tre Piazze, direttivo al femminile. A capo Paolo Antilli

Si preannuncia una primavera nel segno del cambiamento all’interno dell’associazione del Centro Commerciale Naturale “Tre Piazze” di Castelfiorentino, l’associazione che riunisce i commercianti e gli esercenti del centro storico. Da alcuni giorni è stato infatti eletto il nuovo direttivo dell’associazione, con la nomina di un nuovo Presidente: Paolo Antilli, il quale sarà affiancato da un team di cinque persone per promuovere il rilancio del centro cittadino dopo due anni condizionati dall’emergenza sanitaria.



“Sono stati due anni tristi e difficili per tutto ciò che è successo – osserva Paolo Antilli - ma adesso siamo pronti per ripartire con slancio. Come è del resto contemplato dalle finalità della nostra associazione, abbiamo già in programma numerosi eventi per rivitalizzare il centro, che realizzeremo cercando di fare rete con il Comune, le associazioni, e i giovani che si sono dimostrati molto validi nell’ideazione di alcune iniziative. E’ nostro desiderio, inoltre, coinvolgere gli imprenditori, anche per raccogliere maggiori risorse, e instaurare un filo diretto con la scuola, in modo particolare l’Istituto “F. Enriques”, per attirare sempre più i giovani, rafforzando la proficua collaborazione che già abbiamo avviato con l’Ufficio Turistico. Per quanto riguarda gli eventi – conclude Antilli – vi daremo maggiori dettagli più avanti, ma abbiamo in serbo delle bellissime novità”.



Paolo Antilli, 45 anni, è titolare del negozio di parrucchiere “AR Stilisti per capelli”, un’attività che gestisce insieme alla moglie Patrizia Marra. In passato, ha già avuto modo di distinguersi all’interno dell’associazione “Tre Piazze”, collaborando a numerose iniziative e organizzando per diversi anni a Castelfiorentino una delle selezioni regionali di “Miss Italia”, durante la stagione estiva. Il team che affiancherà il presidente Antilli è così composto: Valeria Orsi (Vicepresidente, titolare di “Retrò”), Paola Aiello (Tato & Tata) Giuseppina Turini (La Futura) Asia Bartolucci (Nemesis) Erika Bizzeti (Ottica Bizzeti).



"Il Centro Commerciale Naturale Tre Piazze è da sempre un motore importante per le imprese della città - dichiara Gianluca D'Alessio, responsabile Confesercenti Empolese Valdelsa - nella fase che stiamo attraversando assume un ruolo ancora più determinante. I centri stroici hanno subito in maniera pesante gli effetti della pandemia ma adesso è il momento di ripartire, poterlo fare contando su un gruppo competente e dinamico non può che lasciare ben sperare per il futuro. In bocca al lupo al nuovo direttivo, sono sicuro che i risultati non mancheranno".



“Per prima cosa – osserva l’Assessore al Commercio, Simone Bruchi - voglio ringraziare il presidente uscente, Pier Riccardo Olivari, per l'impegno profuso in un momento difficile sia per l'associazione che per la questione sanitaria che ha messo in difficoltà il mondo del commercio. Allo stesso tempo accogliamo il nuovo presidente Paolo Antilli e il Consiglio rinnovato, mettendoci, come sempre, a disposizione e a fianco del commercio della nostra città. A tutti loro non posso che augurare un buon lavoro”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa