Colpito da un grosso ramo, grave operaio 54enne

Un dipendente di una ditta di giardinaggio è stato colpito alla testa da un grosso ramo staccatosi da un albero durante le operazioni di ripulitura di alcune piante a ridosso di un'abitazione in ristrutturazione. È accaduto questo pomeriggio in località Fonterutoli a Castellina in Chianti. L'uomo, 54 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Sul posto, oltre ai sanitari sono intervenuti i tecnici di prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.