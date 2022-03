Convocato nuovo Consiglio comunale a Certaldo

Consiglio comunale straordinario del 7 marzo 2022 alle ore 17.30, in prima convocazione, e alle ore 18 in seconda, in presenza negli spazi del MAPS I Macelli, in piazza dei Macelli 9 a Certaldo. La seduta potrà essere seguita in diretta su www.youtube.com/user/ComunediCertaldo .

ORDINE DEL GIORNO

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO

2. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

3. CONSIGLIO COMUNALE – Conferimento di encomio solenne alle associazioni di volontariato locali per il contributo dato alla cittadinanza di Certaldo durante la pandemia per Covid19 - Approvazione

ORDINI DEL GIORNO

4. ORDINE DEL GIORNO – “Condanna per l’aggressione militare in atto in Ucraina e solidarietà e vicinanza alla popolazione colpita” – Ordine del giorno presentato da tutti i gruppi consiliari

