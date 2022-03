Croce Rossa Empoli per l'Ucraina: raccolta speciale nelle farmacie

La Croce Rossa Italiana sin dall’inizio del conflitto in Ucraina si è coordinata con la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per capire al meglio di quali aiuti umanitari ci fosse bisogno. Il primo carico è partito ieri 1° Marzo dal Centro Operativo Emergenze della CRI di Avezzano, con un convoglio di quattro autoarticolati e due macchine leggere con dieci volontari e operatori a bordo. Il carico è composto da medicinali, generi alimentari, coperte e kit di primo soccorso.

Sempre nella giornata di ieri Croce Rossa Italiana si è coordinata con il Dipartimento di Protezione Civile, e sempre da Avezzano è partito un carico composto da 200 tende da campo per una capacità di 1.000 posti letto messe a disposizione proprio dal Dipartimento di Protezione Civile, che Croce Rossa Italiana consegnerà a Prochowice, in Polonia, punto di raccolta individuato dalla Commissione Europea come centro logistico per gli aiuti umanitari.

Come Croce Rossa di Empoli ci siamo subito attivati per divulgare sui nostri social la raccolta fondi nazionale, raggiungibile dal link dona.cri.it/emergenzaucraina .

Le donazioni in denaro sono molto importanti, sia per la loro fungibilità verso le reali necessità della popolazione, che per le difficoltà logistiche attuali, che potrebbero essere d'ostacolo all'aiuto concreto per sostenere le persone colpite dal conflitto

Oltre a questo ci siamo attivati per riuscire a stipulare degli accordi per la raccolta di materiale da poter mandare tramite il Comitato Nazionale di Croce Rossa a chi ne ha bisogno.

In questo momento è stata attivata una partnership per poter donare farmaci e materiali sanitari in farmacia. I farmaci ed i materiali sanitari dovranno essere comperati nelle farmacie facenti parte dell’accordo, specificando che l’acquisto e fatto per essere donato per la causa del conflitto ucraino.

La scelta di appoggiarsi a delle farmacie è d’obbligo in quanto per poter far partire poi tutto il materiale e farlo arrivare dove ce n’è bisogno il materiale deve avere determinate caratteristiche (che le farmacie conoscono) e provenire da soggetti preposti alla commercializzazione del prodotto farmaceutico (appunto, le farmacie) e provvisti quindi di documento di trasporto

Le farmacie che hanno aderito all’iniziativa sono:

Farmacia Comunale 1, Via dei Cappuccini, 18, 50053 Empoli FI

Farmacia Comunale 2, Via Raffaello Sanzio n° 199 (all'interno del Centro commerciale Coop) 50053 Empoli (FI)

Farmacia Stefanelli, Viale Cento Fiori, 23, 50056 Montelupo Fiorentino FI

La lista dei farmaci e del materiale donabile è a disposizione delle farmacie, la trovate di seguito.

Fonte: Croce Rossa Empoli