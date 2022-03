Firenze Cashless, +400% di pagamenti digitali

Un balzo in avanti a tre cifre con un più 400% di pagamenti digitali registrati in un anno dal Comune di Firenze per un valore assoluto di circa 900 mila transazioni nel 2021. Lo strumento utilizzato è PagoPa, la piattaforma digitale nazionale che gestisce tramite un canale unitario tutti i pagamenti verso la pubblica amministrazione (tributi, imposte, rette): in ottica cashless, PagoPA rende semplice, diffuso e fruibile il pagamento in modalità digitale, anche tramite l’integrazione con l’app IO.

“Un grande risultato che deve spingerci a incentivare ancora di più i pagamenti cashless - ha detto l’assessore all’Innovazione, sistemi infornativi e smart city Cecilia Del Re -: dal biglietto del bus al pagamento della tramvia con carta di credito, fino ai taxi sempre più attrezzati e naturalmente a tutti i servizi comunali disponibili al 100% online, con 47 nuovi servizi rilasciati nell’ultimo anno per un totale di 155; mentre crescono anche i servizi su IO passati da 10 a 12. Firenze è una città sempre più digitale anche per i pagamenti: da questo punto di vista consideriamo l’aumento del limite di contante a 2mila euro come un ritorno indietro”.

Inoltre, è aumentato di circa il 350% l’utilizzo di Spid per l’accesso ai servizi digitali del Comune, passando da circa 65mila accessi nel 2020 a oltre 280mila nel 2021. I servizi sulla app IO sono attualmente 12: avviso di scadenza di un documento di identità; avviso scadenza permesso di soggiorno; notifica conferma iscrizione ai servizi educativi 0-3 anni; notifica avvenuta acquisizione domanda iscrizione ai servizi educativi 0-3 anni; notifica riconferma iscrizione scuola dell'infanzia per l'anno successivo; emissione avviso di pagamento per le tariffe servizi educativi 0-3 anni; avviso emissione pagamento per riscossione canoni / indennità di occupazione; messaggio emissione avviso di pagamento per servizi di supporto alla scuola; giorno e ora degli appuntamenti fissati tramite agenda digitale; avviso di scadenza del termine per acquisto della cittadinanza per i maggiorenni stranieri; avviso apertura presentazione domande di contributo scolastico; notifiche inerenti la tassa dei rifiuti; comunicazione apertura procedimentio di iscrizione; informazioni sui pagamenti relativi al servizio di sostegno extra-scolastico; notifica avvenuto pagamento atti coattivi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa