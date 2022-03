Sono Franca e Mario i due nuovi centenari di Livorno

Livorno abbraccia due concittadini che domani, giovedì 3 marzo, festeggiano il loro compleanno centenario.

Sono Franca Benvenuti Gelsinari, classe 1922, che spegne le sue prime 100 candeline, e Mario Semboloni, classe 1920, che compie 102 anni, essendo nato il 3 marzo del 1920.

Franca Benvenuti ha vissuto a Livorno, ha fatto la casalinga occupandosi della famiglia, ed è da sempre una donna molto attiva e sportiva. Appassionata di calcio, ma soprattutto grande nuotatrice, racconta spesso con orgoglio di quando andava a nuoto alla Meloria.

Fino a un paio di anni fa frequentava gli stabilimenti balneari facendo il bagno con alcune amiche coetanee, adesso si trova a Villa Serena ma i familiari le sono sempre vicini, in particolare i suoi due amati nipoti Stefano, che lavora a Livorno, e Simone, che è ingegnere in Australia e ogni settimana la sente in videochiamata.

Festeggerà questo importante compleanno con una bella torta e con i dolci della sua pasticceria preferita.

L’altro nonnino, Mario Semboloni, è originario di Asciano, in provincia di Siena. È stato dipendente delle Ferrovie dello Stato e dopo aver cambiato diverse sedi lavorative, nel 1972 si è definitivamente trasferito con la famiglia a Livorno, città che ha fatto da cornice anche ai suoi anni da pensionato. Mario ha due figli e due nipoti che da alcuni anni risiedono fuori città, in compenso accanto a lui c’è la moglie Lida con la quale a giugno ha festeggiato 71 anni di matrimonio.

A nonna Franca e a nonno Mario vanno gli auguri più affettuosi del sindaco Luca Salvetti, a nome di tutta la città.

