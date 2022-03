Guerra in Ucraina, manifestazione per la pace a Seano

"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". Così recita l'articolo 11 della Costituzione Italiana citato iersera dal sindaco Edoardo Prestanti davanti alle tantissime persone che si sono unite alla Manifestazione tenutasi alla Pista Rossa di Seano per dire NO ALLA GUERRA.

"Eravamo in tanti, senza distinzioni politiche, di genere, di popoli, di religione... tutti uniti per un unico obiettivo comune: la Pace - racconta il Sindaco - C'erano tantissimi bambini, che sono stati le voci che hanno scandito la serata con canti di pace. Una bellissima atmosfera, nonostante il periodo drammatico che stiamo vivendo, ma è stata l'ennesima prova che le persone vogliono essere unite e non farsi la guerra, che preferiamo tenerci per mano piuttosto che puntarci le armi contro, che l'amore supera l'odio e che la pace è un bene prezioso a cui non siamo disposti a rinunciare MAI". Davanti a bandiere e striscioni colorati, Prestanti ha concluso: "Ci auguriamo che questo conflitto possa avere presto una fine ma, nel frattempo, faremo tutto il possibile per far sentire la nostra vicinanza al popolo ucraino. Ci tengo inoltre a ricordare che il Comitato Pro Emergenze Prato ha avviato una raccolta fondi per acquistare i materiali e beni necessari alla popolazione ucraina. Chiunque voglia aiutare, può fare una donazione al seguente IBAN: IT31A0306921531100000005806 con CAUSALE: " Emergenza Ucraina"."

Fonte: Ufficio Stampa