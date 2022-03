Hockey , Bomporto e Modena le sfidanti dei Flying Donkeys di Empoli

Doppia trasferta proficua per i Flying Donkeys Empoli, che salgono in Emilia sia con la Under 16 (due gare contro gli Invicta Modena), che con la Serie C, che deve giocare 2 gare contro i padroni di casa di Bomporto, visto che la gara di andata era stata rinviata a causa delle quarantene COVID.

Iniziamo con la Under 16 Toscana, che affronta ridotta ai minimi termini gli emiiliani, a causa delle positività, e alle quarantene COVID. Basti pensare che mancava l’intera linea Ferrarese, tra le file dei Flying Donkeys, a causa di un caso di positività riscontrato dopo gli allenamenti del giovedì.

Tra i Toscani, assente uno dei portieri (Mercuri, reduce dal COVID, che potrà rientrare questa settimana), Violanti, bloccato dalla febbre a causa del terzo richiamo.

Per fortuna, per correre ai ripari COVID, la Federazione ha ridotto il numero minimo di giocatori a 5+1 portiere, per cui, anche se con grande sacrificio da parte dei giocatori empolesi, si può giocare.

La partita si delinea subito a senso unico: La tecnica e il gioco di squadra di Empoli, contro una marcatura a uomo aggressiva (a volte anche troppo), del Modena.

Capitan Giorgetti viene subito ingabbiato, anche se nonostante il fermo di 15 giorni dovuto (guardacaso) al COVID, dimostra un ottimo stato di forma.

Per fortuna ci pensa Elia Bertini a sbloccare il risultato, su assist del gemello Dario, Elia che raddoppia meno di un minuto dopo su assist del capitano.

La doppietta di Bertini allenta un po' la pressione su Capitan Giorgetti, che inizia a crearsi i suoi spazi, battendo il portiere Modenese per ben 5 volte di seguito, tre volte su assist di Elia, una su assist di Dario Bertini, e una su assist di Bonvissuto.

Qualche segno di insofferenza da parte dei giocatori empolesi verso i continui falli di alcuni giocatori del Modena viene subito bloccato nell’intervallo da parte di coach Carboncini, che elogia i suoi ragazzi per il gioco espresso, ma li incita a pensare solo a giocare a Hockey come sanno, senza reagire ad alcuna provocazione.

Completano lo score finale di 9 a 0 per Empoli il terzo goal personale di Bertini E., e il sesto di Giorgetti.

Questo, nonostante un finale giocato senza cambi, essendo costretto ad uscire per farsi medicare Bonvissuto, dopo una steccata non vista dietro ad un ginocchio.

Insuperabile il portiere Bagni, e grandissima partita difensiva di Aurora Zippo, sempre pronta a rilanciare i contropiedi, e andata anche vicino al goal personale, che sarebbe stato meritatissimo.

La seconda gara, che si prospetta difficilissima a causa di una comprensibile stanchezza dei 6 giovani eroi, inizia con una ottima gestione del disco da parte dei Flying Donkeys, che riescono (anche se non sempre), a frenare la voglia di partire in attacco, per risparmiare energie.

Ma piano piano ci si accorge che gli Emiliani, nonostante abbiano 2 linee complete che si possono alternare in pista, cominciano anch’essi a pagare lo scotto del continuo rincorrere i portatori del disco, anche grazie ai passaggi precisi e rapidi dei Toscani.

Possiamo tranquillamente dire, che anche grazie alla presenza di 2 arbitri in pista, c’è maggior controllo sulle fallosità (soprattutto lontano dal disco), per cui si riesce a giocare a Hockey come si deve.

La miglior circolazione del disco permette di vedere nuovi marcatori, per cui ai 5 goal splendidi di Capitan Giorgetti, possiamo aggiungere la personale doppietta di Bonvissuto e un goal ciascuno dei gemelli Bertini.

A pochi minuti dal termine il goal della bandiera di Modena di El Kidaoui, per uno score finale di 9 a 1.

Le formazioni:

Flying Donkeys

Portiere Bagni Emanuele, Capitano Giorgetti Dario, Zippo Aurora, Bertini Elia, Bertini Dario, Bonvssuto Andrea.

Allenatore, Carboncini Stefano

Invicta Modena

Portiere, Malara Paolo, Capitano Zanella Giorgia, El Kidaoui Adam, Malara Francesca, Gueli Christian, Tronconi Marco, Melis Riccardo, Ipsale Simone, Marchica Marlena.

Allenatore, Bellotto Alessio.

La serie C

Anche la squadra Senior deve giocare 2 partite, dovendo recuperare la gara di andata contro Bomporto (prima giornata), rinviata causa COVID.

Formazione quasi al completo, 2 linee (assente Pezzè a causa di una fastidiosa ernia al disco), e 2 portieri, Benozzi, e il giovane Bagni, reduce dalle due gare under 16.

Gli emiliani al completo, con 3 linee complete+1, e 2 portieri, sono subito aggressivi, e i toscani, che probabilmente ci hanno messo un po troppo ad entrare in partita, si trovano sotto di 2 goal già dopo 5 minuti (Bartolai su Power Play con in panca puniti Carboncini, e Ganzerli).

La riscossa viene chiamata da Capitan Milcik, che accorcia le distanze su splendido assist di Cecchi, e poco dopo metà primo tempo arriva il pareggio di Carboncini su assist di Francalanci.

A 14,03 Milcik, ancora su assist di Cecchi, porta in vantaggio i Toscani, mentre il 4 a 2 arriva a parti invertite, goal di Cecchi su assist di Milcik.

A meno di 30 secondi dalla fine del primo tempo, per Bomporto accorcia le distanze Orru, su assist di Ballarin.

Dopo un primo tempo un po' spezzettato, nel secondo, si alza il ritmo, con continui rovesciamenti di fronte, e la partita diventa anche più avvincente, e piacevole da seguire.

In evidenza il bel gioco collettivo dei Fluing Donkeys, e le fughe i avanti dei due migliori giocatori di Bomporto, che ravvisiamo in Bartolai, e Ganzerli, ma mentre il portiere toscano Benozzi, dopo i tre goal subìti nel primo tempo, ha abbassato definitivamente la saracinesca, il goalie Emiliano deve incassare altre due reti, una ancora da Cecchi su assist di Milcik, e l’ultima, dalla linea “giovane” dei Flying Doneys, con goal e assist di due under 18, Simonelli, e Viti.

Conclusa la pratica di gara 1, dopo poco più di mezz’ora si riparte, con gara 2.

Passano oltre 10 minuti a reti inviolate, con le squadre che si studiano, e non spingono a fondo, per risparmiare le energie, e a 12,03 è Cecchi a interrompere la situazione di parità, in situazione di power Play (in panca puniti Ganzerli per sgambetto), su solito assist di Milcik, anche se dopo poco c’è un nuovo Power Play, stavolta a favore di Bomporto (in panca puniti Carboncini per ostruzione), che gli Emiliani sfruttano pareggiando con Ganzerli su assist di Abdelmotti (min. 16.19).

Il primo tempo termina in parità. Ma nel secondo tempo i Flying Donkeys iniziano a volare, e con altri tre goal (Cecchi su assist di Milcik (2-1), Carboncini su assist di Francalanci (3-1), e Cecchi su assist di Carboncini (4-1) portano a casa il secondo risultato positivo della giornata.

Non abbiamo menzionato Soluri e Rodio, perché non rientrano negli score, ma dobbiamo evidenziare la loro grande prestazione a servizio della squadra, contribuendo a mantenere alto il ritmo, ed è stato solo per sfortuna (ma anche bravura dei portieri), che non sono riusciti a segnare almeno un meritatissimo goal.

Dobbiamo senz’altro denotare, che oltre all’esperienza del Capitano Milcik, l’età media dei giocatori Toascani è davvero bassa, spaziando dal 1999 di Carboncini e Rodio, al 2006 del secondo portiere Bagni, all’esordio nella categoria Senior in questa stagione.

Sei punti importanti guadagnati dalla squadra di Coach Stefano Carboncini, soprattutto in vista delle prossime gare, contro le squadre più forti del girone, San benedetto del Tronto, e Viareggio.

Le formazioni:

Flying Donkeys Empoli:

Portieri, Benozzi Giammarco, Bagni Emanuele. Capitano, Mario Milcik, Carboncini Matteo, Rodio Matteo, Simonelli Luca, Viti Tommaso, Soluri leonardo, Francalanci Guido, Cecchi Giorgio.

Allenatore, Carboncini Stefano

Invicta Modena:

Portieri, Spatafora Marco, Negro Federico, Capitano Andreoli Mattia, Idrizoski Remzite, Ballarin Giuliano, Bartolai Andrea, Ballarin Alice, Abdelmotti Imbabi Youssef Omar, Bellotto Alessio, Ganzerli Romeo, Orru Tommaso.

Link per la visione di gara 1: https://www.youtube.com/watch?v=URHUCSor3Y8

Link per la visione di gara 2: https://youtu.be/-siOv1j3vSA

Fonte: Flying Donkeys Empoli