In casa 14 chili di droga, arrestato 48enne pratese

Nascondeva in casa 14 chili di stupefacenti tra cocaina, marijuana e hashish. Il valore complessivo della droga era di circa 116mila euro. Un 48enne pratese, ex commerciante di tessuti, è stato quindi arrestato nella notte dai carabinieri per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato fermato in via Ferrucci dai carabinieri che a seguito dei controlli hanno trovato una decina di dosi di cocaina, marijuana e hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare 12 chili di hashish, 1,7 chili di marijuana e 9 grammi di cocaina, in parte già confezionati in dosi pronte per lo spaccio, sia all'ingrosso che al dettaglio. In casa anche 1.910 euro in contanti, che sono stati sequestrati insieme alla droga.

Nel 2002 l'uomo fini al centro di un'indagine di droga che poi fu archiviata. Da giorni, però, era monitorato dai carabinieri con l'utilizzo anche delle telecamere cittadine. La nuova indagine era scattata dopo le segnalazioni di alcuni cittadini. Da quanto appreso l'uomo frequentava il centro storico della città, la stazione ferroviaria di Porta al Serraglio e la pista ciclabile lungo il Bisenzio. Le sostanze ritrovate sarebbero della stessa tipologia e simili nel confezionamento di quelle ritrovate in un sequestro del novembre 2020. Gli inquirenti stanno seguendo al momento anche questa pista.