Tragico incidente in Casentino, muore motociclista

Un cinquantenne è morto a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 12.30 di oggi, mercoledì 2 marzo, a Porrena (Poppi). Era in sella a una moto quando è finito a terra per motivi ancora da chiarire. L'uomo , un operaio residente in Casentino, avrebbe riportato nell'impatto lesioni molti gravi. Inutili i soccorsi. Nessun altro mezzo risulterebbe coinvolto nell'incidente. Non è escluso che l'uomo possa essere stato colpito da un malore. Insieme ai sanitari inviati dal 118 era stato allertato anche l'elicottero Pegaso ma l'intervento è stato poi annullato. Sul posto i carabinieri per i rilievi.