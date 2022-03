Invasione dell'Ucraina, la Lega a Fucecchio e Gambassi contro le bombe russe

A Fucecchio e a Gambassi Terme, i Gruppi della Lega Salvini Premier hanno presentato nei rispettivi Consigli comunali degli Ordini del Giorno "Contro l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa", primo firmatario a Fucecchio, Marco Cordone(Consigliere comunale e Consigliere Nazionale ANCI) e primo firmatario a Gambassi Terme, Marco Manuelli(Consigliere comunale e Consigliere all'Unione dei Comuni). Gli Ordini del Giorno presentati, impegnano i rispettivi Sindaci e Giunte comunali: a manifestare a nome degli interi Consigli, una ferma condanna per l'aggressione militare in atto in Ucraina da parte della Federazione Russa e ad esprimere solidarietà e vicinanza alla popolazione colpita; a sostenere ogni atto assunto dal Governo italiano in accordo con gli altri Paesi dell'Unione Europea e con la Nato; ad invitare il Governo italiano ad attivare ogni sforzo ed ogni canale diplomatico per porre fine all'attacco in corso.

Fonte: Gruppi consilari di Fucecchio e Gambassi Terme