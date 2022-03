Italy Intensives, studenti americani in arrivo a Certaldo

Ha preso il via la nuova edizione del corso "Italy Intensives", progetto che mette al centro Certaldo, le sue eccellenze e la cultura. Oggi, mercoledì 2 marzo 2022, è stato inaugurato il trimestre primaverile di studio in Italia che la East Carolina University di Greenville svolge, da oltre dieci anni, per l'esattezza dal 2011, nel paese valdelsano, grazie a una convenzione che, dal 2010, vede coinvolti il Comune di Certaldo e l'associazione culturale La Meridiana.

Il programma "Italy Intensives", diretto da Linda Darthy, vede aula per docenti e studenti i locali comunali di Palazzo Stiozzi Ridolfi, ma anche l'intero borgo alto, il territorio certaldese e non solo: sono assai frequenti le incursioni in musei e città d’arte toscane da parte della comitiva americana. Si tratta di una strategia consolidata per far sì che studenti e docenti possano respirare la cultura italiana: lo scopo di questo progetto è offrire agli studenti dell'università americana un'opportunità di studio all'estero, anche toccando con mano come l'Italia abbia influenzato tutta la civiltà occidentale, dedicandosi a percorsi di approfondimento su materie come la storia, la storia dell’arte, la letteratura, la lingua italiana e anche arte applicata.

I corsi mettono al centro la voglia di sapere dei ragazzi e la possibilità di saziarla in un rapporto di dialettica continua con il paese che li ospita: non mancano infatti i focus sul padre del Decameron, Giovanni Boccaccio, o le occasioni di studio direttamente nei musei che Certaldo ospita. Una formula consolidata e apprezzata, anno dopo anno, che in ogni edizione del trimestre di studio si arricchisce di nuovi spunti nel segno della tradizione, della cultura e del territorio.

Ventitré studenti e cinque docenti compongono la comitiva, accolta e salutata, nella mattinata di oggi dall'assessore comunale alla Cultura, Clara Conforti. L'incontro, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid attualmente in vigore, si è svolto a Casa Boccaccio, a Certaldo alto, fra i luoghi simbolo del borgo medievale.

"Questo progetto rappresenta un fiore all'occhiello per tutto il nostro territorio - ha sottolineato l'assessore Conforti - Mette al centro la cultura, mette al centro Certaldo e le sue eccellenze, mette al centro la formazione, mette al centro una collaborazione più che decennale con una realtà internazionale. E' sempre una grande soddisfazione accogliere gli studenti americani e i loro docenti e offrire loro l'opportunità di conoscere l'Italia, l'arte e la storia: significa raccontarsi e ascoltare al tempo stesso, in un'ottica di scambio e dialogo costante. Il risultato è un percorso del quale non possiamo che essere orgogliosi".

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa