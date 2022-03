La Calamita onlus riparte con le attività in presenza a Fucecchio

A causa del covid, al Centro di Aggregazione, a partire dal 2020 sono stati organizzati momenti di scambio ed occasioni di incontro online che hanno riscosso grande successo tra i soci e nuovi donatori. Aperitivi e serate all’insegna del divertimento hanno intrattenuto grandi e piccini, in un periodo di difficoltà e di isolamento.

Con il miglioramento delle condizioni sanitarie, da piazza d’Acquisto sono lieti di annunciare che con l’incontro a base di giochi ed allegria di sabato 12 febbraio si conclude la fase “a distanza” degli eventi promossi da La Calamita.

Domenica 27 febbraio, infatti, si è svolto il primo aperitivo in presenza, che ha radunato amici, donatori, sostenitori e soprattutto i giovani animatori del Centro.

“Un primo segnale di ritorno alla normalità e alla socialità, che fa ben sperare in una ripresa globale delle attività”, sostengono dall’organizzazione che per sabato 12 marzo ha già in programma una serata con giochi, sia in presenza che tramite i social, a partire dalle ore 21.00.