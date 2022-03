'Le ragioni del dubbio', Vera Gheno presenta il libro a Fucecchio

Nuovo appuntamento con la rassegna Libri a Pacchi del Circolo Gaetano Pacchi di Fucecchio. Questo sabato sarà protagonista Vera Gheno, che presenterà il suo ultimo libro: Le ragioni del dubbio, l’arte di usare le parole, edito da Einaudi. Vera Gheno è una sociolinguista, ricercatrice e una traduttrice fiorentina, ha collaborato con l’Accademia della Crusca e i suoi lavori sull’importanza dell’uso del linguaggio e del peso che le parole hanno, sono stati spunto di innumerevoli dibattiti, tutt’ora in corso. In un’epoca in cui molti intervengono nelle discussioni senza competenze specifiche, Vera Gheno ci ricorda di quanto le parole siano importanti, quanto sia importante coltivare il dubbio. Il dubbio come metodo, prima di affrontare un argomento in pubblico. Il dubbio che può portare anche al silenzio, perché può anche succedere di decidere, dopo aver dubitato e valutato, di non avere niente da dire. L’appuntamento è quindi per sabato 5 marzo alle ore 17, presso la saletta "Emergency" del Circolo Pacchi di Fucecchio. Con l’autrice, Manuele Vannucci, attivista fucecchiese e consigliere del Circolo. A causa delle restrizioni dovute alla pandemia, l'accesso alla sala è consentito solo ai possessori di Green Pass. Il numero di posti è limitato a circa 30 persone, è necessaria quindi la prenotazione. Per prenotazioni ed informazioni: Marco Rossetti 3395824469, circoloarcipacchi@gmail.com

Di seguito il programma aggiornato della rassegna:

- sabato 2 aprile ore 17:00, “Un taglio maschio”, con l’autore Alberto Severi, presenta Jacopo Cecconi

- sabato 23 aprile ore 17:00, “Brutta”, con l’autrice Giulia Blasi, presenta Sara Vannuccini

