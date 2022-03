Montespertoli cardioprotetta, altri 2 defibrillatori nelle frazioni

Dopo l'installazione di due DAE (defribillatori automatici) qualche settimana fa, uno nel capoluogo e uno a Fornacette, prosegue l'impegno dell'Amministrazione e delle Associazioni del territorio.

Sabato 5 marzo saranno inaugurate altre due nuove postazioni. Alle ore 10.00 sarà inaugurata a Ortimino, alla pensilina della sita sulla Strada Provinciale 4 Volterrana (angolo via Ortimino).

Alle ore 11 a Martignana, alla pensilina della sita davanti al Caffè di Alice.

Questi due nuovi defibrillatori sono stati donati da ASD gs Ortimino e da FederCaccia.

"Prosegue con forza il nostro progetto "Montespertoli ci sta a cuore". Ad oggi nel nostro comune sono presenti defibrillatori in tutte le scuole con personale formato per l’utilizzo e il nostro obiettivo è quello di riuscire a installare gli apparecchi anche in tutte le altre frazioni. Colgo l’occasione per ringraziare ASD gs Ortimino, Federcaccia per aver donato queste due nuove postazioni così da rendere cardioprotetta anche Ortimino e Martignana" dichiara l'Assessore al Sociale, Daniela Di Lorenzo.

L'invito per l'inaugurazione è rivolto a tutti i cittadini.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa