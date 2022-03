Nardella a Marsiglia per il summit europeo delle regioni e delle città

Il sindaco Dario Nardella parteciperà domani e dopodomani a Marsiglia al summit europeo delle regioni e delle città (European Summit of regions and cities). Il sindaco sarà nella città francese anche come presidente di Eurocities, il principali network che raccoglie le città europee di medie e larghe dimensioni, e come nuovo membro del Cor, il Comitato europeo delle Regioni, e del gruppo del Partito socialista europeo nel Comitato stesso.

Durante il summit è previsto l’intervento del sindaco nel panel dal titolo ‘Cities, regions and recovery plans’. Nardella sarà ricevuto anche dal sindaco di Marsiglia, Benoît Payan.

Al summit parteciperà anche la consigliera comunale Laura Sparavigna, membro del PSE all’interno del “YEP Programme - Young European politicians”, in rappresentanza dei giovani amministratori europei.