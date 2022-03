Omicidio Khrystyna Novak, Lupino condannato a 29 anni di carcere

Condannato a 29 anni di reclusione Francesco Lupino, tatuatore cinquantenne per l'omicidio di Khrystina Novak. La giovane ucraina di 29 anni fu uccisa nella notte tra l'1 e il 2 novembre 2020 nelle campagne di Orentano nel comune di Castelfranco di Sotto, mentre il corpo è stato rinvenuto in un casolare mesi dopo, a pochi chilometri di distanza, nel maggio 2021. A giugno, dopo un lungo interrogatorio, Lupino confessò di aver sparato alla testa della ragazza, uccidendola.

Secondo la ricostruzione del caso avvenuto nella piccola località Corte Nardi, Lupino agì sotto effetto di alcol e droga, sparando alla 29enne da distanza ravvicinata, perché temeva che la giovane avrebbe potuto svelare agli inquirenti il giro di affari illeciti in cui era coinvolto, e per i quali pochi giorni prima, il fidanzato della vittima era stato arrestato. L'accusa aveva chiesto 30 anni per l'uomo, in carcere da circa un anno, che avrebbe collaborato con gli inquirenti per il ritrovamento del corpo della vittima.