Piaggio, nel 2021 mezzo milione di unità vendute. Ricavi al +27%

Il Consiglio di Amministrazione di Piaggio, riunitosi oggi sotto la presidenza di Roberto Colaninno, ha esaminato e approvato il Progetto di Bilancio per l’esercizio 2021, il Bilancio consolidato del Gruppo Piaggio per l’esercizio 2021, nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2021

Questi i punti cruciali

Ricavi consolidati pari a 1.668,7 milioni di euro, in aumento del 27% (+28,1% a cambi costanti) (1.313,7 €/mln al 31.12.2020), e del 9,7% rispetto al 31.12.2019

Margine lordo industriale 462,5 milioni di euro, in crescita del 24,2% (372,4 €/mln al 31.12.2020), 27,7% in rapporto al fatturato (28,3% al 31.12.2020)

Ebitda 240,6 milioni di euro, in progresso del 29,3% (186,1 €/mln al 31.12.2020), e del 5,6% rispetto al 31.12.2019. Ebitda margin 14,4% (14,2% al 31.12.2020)

Risultato operativo (Ebit) 112,6 milioni di euro, in crescita del 58,9% (70,9 €/mln al 31.12.2020), Ebit margin 6,7% (5,4% al 31.12.2020)

Risultato ante imposte positivo per 93,7 milioni di euro, in aumento dell’86,7% (50,2€/mln al 31.12.2020)

Utile netto 60,1 milioni di euro, quasi raddoppiato rispetto ai 31,3 €/mln al 31.12.2020 (+28,7% rispetto al 31.12.2019)

Posizione finanziaria netta pari a 380,3 €/mln, in miglioramento di 43,3 €/mln rispetto ai 423,6 €/mln al 31.12.2020. Rispetto ai 429,7 €/milioni al 31.12.2019, la PFN è migliorata di 49,4 €/milioni

Venduti nel mondo 536.000, in crescita dell’11% (482.700 veicoli al 31.12.2020)

Effettuati investimenti per circa 154,1 milioni di euro, in progresso del 9,8% (140,4 milioni di euro al 31.12.2020)

Confermato per il sesto anno consecutivo il Rating AA da parte di MSCI ESG

Proposto saldo dividendo di 6,5 centesimi di euro per azione (dividendo totale dell’esercizio, acconto incluso, 15 centesimi per azione)

Questo il commento di Roberto Colaninno, Presidente e AD del Gruppo Piaggio: "I risultati approvati oggi dal Consiglio di Amministrazione del Gruppo Piaggio evidenziano un netto miglioramento di tutti i principali indicatori economici e patrimoniali, a conferma della validità della strategia intrapresa e della capacità del Gruppo di rispondere in maniera efficace alle sfide poste dal contesto. I ricavi netti sono cresciuti del 27% rispetto al 2020 e del 9,7% rispetto al 2019, mentre l’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2021 è stato ridotto di circa 43,3 milioni di euro rispetto al 2020 e per circa 49,4 milioni rispetto al 2019".