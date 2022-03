Piccoli librai crescono, alla Rinascita i bimbi delle elementari consigliano le letture

Sta per partire, alla Libreria Rinascita di Empoli, un nuovo progetto dedicato a tutti i bambini che amano i libri. L'idea è nata grazie ad una bambina, Sofia, che aveva espresso il desiderio di scoprire cosa vuol dire fare la libraia.

L'esperienza è stata emozionante anche per noi, e così abbiamo deciso che il sabato mattina, nella nostra sede di via Ridolfi, i bambini della scuola primaria potranno diventare librai per un giorno, consigliando i propri libri preferiti e scoprendo la magia che si nasconde tra gli scaffali.

Riceveranno poi uno speciale badge da conservare, insieme all'attestato di “diploma” da piccolo libraio.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni basterà scrivere una mail a ordini@libreriarinascita.it indicando nell'oggetto “PICCOLI LIBRAI CRESCONO”, oppure chiamare allo 057172746.

Fonte: Libreria Rinascita Empoli