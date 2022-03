Rapinano negozio a Empoli anestetizzando la commessa, 20enne in carcere

Finisce in carcere il ventenne di origini dominicane ma residente da tempo ad Empoli arrestato per la rapina del 1 marzo 2021 in un negozio di telefonia.

Quel giorno, alle 17, fecero irruzione nel negozio Digital Point in piazza don Minzoni tre individui indossando cappellini e mascherine chirurgiche. La giovane dietro al bancone era stata distratta e poi stordita con una maglia arrotolata e imbevuta di anestetico, così da poter rubato 5 smartphone e 2 auricolari. La titolare ha poi chiamato il 112 dopo essersi ripresa.

Le immagini del sistema di videosorveglianza del negozio, quelle del sistema di videosorveglianza urbano e la testimonianza di persone presenti hanno poi consentito agli inquirenti di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e di denunciare, in stato di libertà, e in un primo momento anche di irreperibilità poiché non avevano fatto rientro nelle rispettive abitazioni, un 15enne nato e residente ad Empoli di origine magrebina, un 16enne nato e residente ad Empoli di origine magrebina e l'arrestato di oggi, unico maggiorenne del gruppo.

Al termine del processo penale è stato condannato ad una pena detentiva di due anni ed otto mesi.

Il ventenne ora si trova nel carcere di Sollicciano a Firenze .