"Disservizi vergognosi sulla tratta Empoli-Siena": polemiche dai pendolari

"Ancora una volta disservizio vergognoso, noi pendolari sulla tratta Empoli-Siena siamo penalizzati". A parlare è un lettore anonimo, che invia una segnalazione su quanto sta accadendo sulla linea ferroviaria in questi giorni.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata stamani, mercoledì 2 marzo: "Il treno 18201 Firenze-Siena che passa da Empoli alle 6,50, arrivato in orario, si è trovato davanti a un improvviso guasto agli scambi per cui è stato soppresso e noi pendolari siamo costretti a prendere il treno successivo. Paghiamo per prendere il treno e vediamo gente che perde appuntamenti, arriva tardi a lavoro, ecc. La situazione è ormai intollerabile".

Non è la prima volta che si registrano ritardi o cancellazioni in quella linea: "Non è possibile che quando i treni quando la linea ogni giorno ci sia qualche guasto, con un unico treno utile per i pendolari che devono andare verso Siena, è evidente che c'è una grave e strutturale carenza di manutenzione e di tecnologia dell'infrastruttura".

La segnalazione si chiude con un'amara domanda: "In sostanza, vi pare normale in un paese civile per fare 40 km per andare a lavoro, uscire di casa alle 6,30 e arrivare a lavoro alle 8,30?".