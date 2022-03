Sequestrato furgone con 800 kg di scarti tessili, denunciati in due

La notte scorsa, in zona Isolotto, la polizia di Firenze ha denunciato un cittadino di origine marocchina di 45 anni ed uno pakistano di 38, sorpresi a trasportare e smaltire rifiuti senza la prevista autorizzazione e senza l’iscrizione all’Albo delle Imprese di Gestione.

Intorno alle 4.30 una volante della Questura di Firenze stava pattugliando il quartiere quando, in via Santa Maria a Cintoia, l’attenzione degli agenti è stata richiamata da un furgone bianco fermo a fianco di alcuni cassonetti: un uomo stava scaricando dei grossi sacchi neri per poi gettarli nel contenitore della raccolta indifferenziata, mentre l’altro era rimasto a bordo del mezzo.

Gli agenti, in totale, hanno recuperato 20 sacchi contenenti ciascuno una 40ina di chili di scarti tessili.

Tutto il materiale e il furgone utilizzato per il trasporto - quest’ultimo ai fini della eventuale confisca - sono stati sequestrati.