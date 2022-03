Si conclude la prima edizione di 'Musei in valigia'

Si conclude in queste settimane la prima edizione del progetto Musei in valigia, avviato l'estate scorsa dai Musei Civici Fiorentini e da MUS.E con la collaborazione dell'Assessorato al Welfare del Comune di Firenze e con il sostegno di Fondazione CR Firenze nell'ambito del bando Partecipazione culturale, che ha permesso a oltre seicento persone in situazione di fragilità, disagio o difficoltà di godere dell'esperienza dell'arte a domicilio. I musei si sono infatti messi in viaggio per raggiungere giovani, immigrati e anziani nei diversi centri e nelle diverse strutture cittadine (scuole di alfabetizzazione, centri diurni, strutture semi-residenziali e residenziali) e offrire loro un buon tempo in compagnia dell'arte, della storia e della cultura fiorentine.

Circa quaranta appuntamenti, resi possibili grazie a vere e proprie valigie al cui interno erano custoditi materiali storici e artistici scelti per offrire un’esperienza di avvicinamento al patrimonio fiorentino: dall’Italia vista attraverso gli scatti dei grandi fotografi protagonisti dell’ultima mostra del Forte Belvedere, Italiae, Dagli Alinari ai maestri della fotografia contemporanea, all’excursus tra le mappe della suggestiva Sala delle carte geografiche di Palazzo Vecchio fino alla full immersion tra i grandi artisti del XX secolo grazie alle suggestioni offerte dalle opere del Museo Novecento.

Gli elementi visivi e sonori sono stati predisposti, ideati e selezionati per dispiegare un viaggio suggestivo alla scoperta delle bellezze della città senza muovere un passo, ma non per questo rinunciando alla possibilità di un'immersione piena nei tesori fiorentini. Vere e proprie esperienze performative, dall'arrivo della valigia fino alla sua partenza, che grazie all'agire esperto e sensibile delle mediatrici MUS.E hanno coinvolto persone di ogni età e condizioni sociale per vivere insieme la meraviglia dell'arte.

“Grazie a questo bel progetto che ha portato l’arte a domicilio - ha detto l’assessore al Welfare Sara Funaro - oltre 600 persone fragili hanno potuto scoprire e ammirare la bellezza del patrimonio artistico custodito nei nostri musei civici e conoscere la storia e la cultura di Firenze. ‘Musei in valigia’ è stata l’occasione per tanti cittadini, più o meno giovani che vivono in condizioni di difficoltà, di vivere un’esperienza culturale unica che altrimenti non avrebbero potuto avere. Mi auguro che questo progetto possa continuare”.

"È stato avvincente progettare la trasferta dei musei ed emozionante coglierne gli esiti – riflette Matteo Spanò, Presidente di MUS.E -. Una finestra sulla bellezza, un viaggio impossibile che ha rapito giovani, ragazzi, adulti e anziani di ogni provenienza e condizione; un dialogo speciale che l'arte ha avuto il potere di innescare".

“Questo progetto ha il grande merito di aver reso l’arte a portata di tutti, facendola arrivare a un pubblico di soggetti più fragili che altrimenti, probabilmente, non avrebbe potuto godere dei suoi benefici – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale della Fondazione CR Firenze -. Un nobile obiettivo che rispecchia i valori che muovono anche la Fondazione CR Firenze nelle tante attività dirette per avvicinare chi è in difficoltà alla cultura, oppure a sostegno dei soggetti che operano con lo stesso intento. I risultati presentati oggi sono preziosi e non possono che renderci soddisfatti di questa iniziativa”.

Gli appuntamenti, completamente gratuiti, si sono svolti con bambini, ragazzi, giovani, immigrati, minori stranieri non accompagnati, disabili, persone in recupero da dipendenze, anziani, declinando ogni volta diversamente l'esperienza e modulando attentamente forme, linguaggi e contenuti in relazione ai partecipanti. Ovunque e ogni volta sono stati riscontrati entusiasmo, curiosità e partecipazione; i contenuti culturali si sono intrecciati alle esperienze e ai ricordi personali dei partecipanti, portando a momenti piacevoli, sereni e preziosi di scoperta reciproca. Prezioso è stato il supporto degli educatori, operatori e assistenti specializzati delle diverse strutture, che hanno sempre contribuito a creare un clima sereno e collaborativo. Una buona pratica, quindi, da proseguire anche nei prossimi mesi.

Il progetto è stato promosso dal Comune di Firenze, curato da MUS.E e realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito di Partecipazione culturale, il bando tematico che la Fondazione dedica al sostegno di programmazioni culturali finalizzate a potenziare la partecipazione attiva della comunità locale e l’inclusione sociale delle periferie.

Fonte: Ufficio Stampa