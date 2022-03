Spaccata da Swarovski, via 3mila euro di gioielli

Colpo da 3mila euro alla boutique Swarovski in via dei Calzaiuoli a Firenze. Dopo le 3 di notte i ladri hanno fatto irruzione spaccando la vetrata della porta d'ingresso e hanno portato via gioielli negli espositori da circa 3mila euro.

I malviventi potrebbero essere stati disturbati durante il colpo, poiché hanno portato via solo una parte degli oggetti presenti nel negozio. Questo è il pensiero della polizia, che sta indagando sul caso. In corso di acquisizione le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza.