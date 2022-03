"Mi hanno chiesto di buttare giù la statua di Dostoevskij a Firenze ma non facciamo confusione. Questa è la folle guerra di un dittatore e del suo governo, non di un popolo contro un altro. Non dobbiamo cancellare secoli di cultura russa, pensiamo a fermare in fretta Putin".

Lo scrive Dario Nardella, sindaco di Firenze, sul suo profilo Twitter. Nelle ultime ore si sono levate proteste per eliminare la statua alle Cascine dedicata a uno degli autori più famosi della storia. Il monumento a Fedor Dostoevskij è stato donato dall'ambasciata russa per il 200esimo anniversario della nascita dell'autore.

Queste polemiche particolari non toccano solo Firenze. Il caso più clamoroso arriva da Milano dove l'Università della Bicocca ha sospeso un corso sul medesimo autore portato avanti dallo scrittore Paolo Nori. Poche ore dopo è tornata sui suoi passi confermando il corso.