Tentano di rubare ai Gigli, 3 minori denunciati

Tentato furto aggravato per 3 minori italiani, denunciati dai carabinieri di Campi Bisenzio. Ieri pomeriggio sono intervenuti in via San Quirico, presso il negozio Bershka, all'interno del centro commerciale i Gigli.

I tre, due ragazze ed un ragazzo, si aggiravano all'interno del negozio con fare sospetto e sono stati sorpresi dagli addetti alla sicurezza mentre oltrepassavano l’uscita, con alcuni capi di abbigliamento, cui avevano spaccato la placca antitaccheggio, occultati all'interno di uno zainetto.

La merce asportata, due paia di pantaloni, del valore di circa 80 euro è stata recuperata e restituita. I tre minori affidati ai propri familiari.