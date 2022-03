Un museo piccolo piccolo e Non solo piccoli: le due rassegne culturali a Empoli

Non si è mai troppo piccoli – o troppo grandi – per avvicinarsi all’arte e, più in generale, alla bellezza. Forti di questa convinzione, i Musei di Empoli hanno programmato per questa primavera le due rassegne di eventi “Un Museo piccolo piccolo” e “Non solo piccoli” dedicate, rispettivamente, ai bambini da 0 a 3 anni e agli adulti.

Questi nuovi appuntamenti vanno ad unirsi al già fitto calendario di “Famiglie al Museo”, iniziativa dedicata ai bambini da 6 a 11 anni, che ha preso il via lo scorso 27 febbraio e che terminerà il 22 maggio.

Per i piccolissimi sono state ideate e ‘costruite’ esperienze ad hoc in grado di coinvolgere e stimolare i bambini secondo le abilità e le capacità proprie della loro giovanissima età: ecco che odori, suoni, materiali e colori diversi diventano protagonisti dell’esperienza museale.

Al pubblico degli adulti, per il quale spesso nel corso dell’anno vengono organizzate visite guidate e conferenze, i Musei di Empoli propongono un calendario di incontri dal carattere più sperimentale: oltre all’approfondimento legato al museo di volta in volta protagonista, saranno proposte attività pratiche in grado di avvicinare anche i più grandi ad alcune tecniche artistiche e all’osservazione scientifica.

Le parole dell’assessore alla Cultura, Giulia Terreni: "Ci avviamo verso i mesi primaverili con questo nutrito programma di iniziative che spaziano dall’arte alla natura e che si rivolgono di volta in volta a pubblici diversi, con il chiaro intento di invitare tutti a scoprire o a riscoprire i nostri musei. Crediamo infatti che questi appuntamenti, accomunati dall’evidente impostazione sperimentale, consentano davvero a tutti di fruire in maniera appropriata del nostro patrimonio museale rappresentando quindi una vera opportunità di crescita sia per i più piccoli che per gli adulti".

"Siamo davvero lieti di poter proporre queste nuove opportunità di visita e di approfondimento nei nostri musei e di coinvolgere, forse per la prima volta, anche il pubblico dei piccolissimi - dichiara la direttrice dei Musei di Empoli, Cristina Gelli -. Se infatti numerose sono, un po’ in tutti i musei, le attività proposte per scuole e famiglie con bambini in età scolare, abbiamo notato che per quelli sotto i 3 anni la scelta di esperienze si restringe notevolmente. Ecco quindi che, insieme ai nostri educatori museali, ci siamo impegnati per costruire inedite esperienze adatte anche a quella fascia di età, così permeabile agli stimoli e alle sollecitazioni che l’arte e la natura possono dare. Allo stesso tempo, abbiamo cercato di coinvolgere in questo approccio sperimentale anche il pubblico degli adulti, spesso in cerca di nuove modalità di fruizione del nostro inestimabile patrimonio".

CALENDARIO INIZIATIVE

Un Museo piccolo piccolo 2022

LABORATORI PER BAMBINI DA 0 A 3 ANNI

5 MARZO ORE 10:30

Museo Civico di Paleontologia

Natura in cornice - Laboratorio alla scoperta della natura da toccare

26 MARZO ORE 10:30

Museo del Vetro

Arte Trasparente - Laboratorio di Pittura

9 APRILE ORE 10:30

Museo della Collegiata

Un museo da mangiare - Laboratorio di manipolazione del colore

7 MAGGIO ORE 10:30

Casa del Pontormo

La scatola dei colori - Laboratorio di esplorazione tattile e creatività

Come partecipare

Numero massimo 10 bambini da 0 a 3 anni

Prenotazione obbligatoria entro le 18 del giorno precedente l’incontro

Costo: €15 a famiglia per ogni iniziativa | €30 per carnet di 3 incontri

Non Solo Piccoli

INCONTRI E LABORATORI PER ADULTI AI MUSEI DI EMPOLI

11 MARZO ORE 17:30

Museo della Collegiata

Arte dorata

15 APRILE ORE 17:30

Casa del Pontormo

Il disegno di Pontormo

13 MAGGIO ORE 21:15

Museo Civico di Paleontologia

Un mondo Invisibile

Come partecipare

Numero massimo di partecipanti: 10 persone

Prenotazione obbligatoria entro le 18 del giorno precedente l’incontro

Costo: €10 per ogni iniziativa

Informazioni e prenotazioni

Empoli Musei

0571 76714

dalle 10 alle 19 dal martedì alla domenica

empolimusei@comune.empoli.fi.it

www.empolimusei.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa