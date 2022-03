Valdera in piazza per la pace, pomeriggio a Pontedera per l'Ucraina

L'appuntamento è per domani pomeriggio, giovedì alle 17,30, nel pieno centro di Pontedera, proprio sotto al Palazzo Comunale. "Valdera in piazza per la pace" è il titolo della manifestazione che ha lo scopo di urlare coralmente "No alla guerra". L'iniziativa è stata promossa da associazioni e sindacati del territorio ( Anpi, Arci, Cgil, Cisl, Uil, Uisp, Acli, Arnèra, Tavola della Pace, Anpas, Auser, Arci Servizio Civile, Arciragazzi, Legambiente, Libera, Bhalobasa ) e ha subito raccolto tantissime adesioni.

"Domani Pontedera ospiterà una manifestazione, promossa dal tessuto associativo, per ribadire con fermezza il ripudio della guerra e la solidarietà alla popolazione ucraina - ha detto il sindaco Matteo Franconi - vogliamo che i colori, le ragioni e la voce della pace riescano a silenziare il rumore odioso delle armi e sconfiggere l'arroganza prepotente di ogni sopraffazione".

Intanto, nelle scorse ore, dopo l'incontro avuto con alcuni cittadini ucraini residenti in zona, il Comune si è subito attivato per organizzare le offerte di aiuto ( https://www.comune.pontedera.pi.it/aiuti-al-popolo-ucraino-pontedera-si-mobilita/ ) alla popolazione civile. "Una popolazione - ha concluso Franconi - che sta soffrendo le conseguenze tremende e inumane di una aggressione armata assurda, ingiustificata e inaccettabile".

Il comunicato dalle associazioni

Con il vile e barbaro attacco all'Ucraina da parte della Russia, che condanniamo senza appello, uomini donne e bambini, a cui va tutta la nostra vicinanza e solidarietà, tornano a temere per loro vite mentre dopo 77 anni una guerra di grandi proporzioni sembra riaffacciarsi in Europa.

Questa tragedia richiama tutti, nessuno escluso, al più grande senso di responsabilità e di fermezza.

Come ANPI unitamente all’ARCI, alla CGIL, alla CISL, alla UIL, alla UISP, all’ACLI, alla TAVOLA DELLA PACE, all’ANPASS, all’AUSER, ad ARCI SERVIZIO CIVILE, ad ARCIRAGAZZI, a LEGAMBIENTE, a LIBERA a BHALOBASA e a tutte le forze e ai movimenti pacifici e autenticamente democratici e antifascisti della Valdera, aspiriamo e rivendichiamo con voce ferma un mondo di Pace, Libertà e Giustizia.

Nel far questo sentiamo l'obbligo di richiamare tutti al pieno rispetto dell'art. 11 della Costituzione, con il quale le Madri e i Padri Costituenti ben conoscendo gli orrori della guerra, vollero sottolineare il perenne dovere al ripudio della guerra e alla ricerca di soluzioni negoziali.

Ci rivolgiamo al Governo Italiano perché di concerto con l'Unione Europea in maniera unitaria prenda l'iniziativa per riaffermare un'Europa libera, unita e di pace come immaginata a Ventotene e come impostata e costruita dai suoi Padri fondatori.

Ci rivolgiamo infine alle forze politiche, associative, sindacali, ai singoli cittadini perché alzino la loro voce in difesa della Pace come previsto dalla nostra Costituzione e dei princìpi del diritto internazionale contro risorgenti nazionalismi e nuovi sovranismi.

L’impegno per la pace e la solidarietà tra i popoli è un tratto identitario delle nostre organizzazioni, principio della loro storia democratica e antifascista, e di fronte alla gravità di quanto sta accadendo chiediamo ai partiti ed alle Istituzioni italiane che si facciano interpreti della volontà collettiva di pace, non partecipando all’invio di armamenti e a azioni ostili ma promuovendo un vero dialogo.

L’appuntamento per tutta la Valdera Unita, per far sentire il nostro grido di pace è Giovedì 3 Marzo, ore 17.30, a Pontedera, in piazza del Comune. Interverranno membri delle varie associazioni.

Aderiscono all’iniziativa e saranno presenti rappresentanti delle Amministrazioni di Pontedera, Buti, Bientina, Calcinaia, Ponsacco, CascianaTerme-Lari, Capannoli, Peccioli, Terricciola, Vicopisano, Lajatico. Aderiscono all’iniziativa anche tutti i circoli del Partito Democratico della Valdera, Progetto Pontedera, PisainAzione, Potere al Popolo Valdera, Italia Viva, Pontedera in Comune