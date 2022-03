Guerra in Ucraina e accoglienza, polemica per le dichiarazioni di Ceccardi (Lega)

C'è polemica sui social e non solo per le parole di Susanna Ceccardi, ex sindaco di Cascina e ora eurodeputata della Lega. La cascinese ha parlato della situazione in Ucraina a Sky Tg 24 e alcune sue dichiarazioni sui profughi ucraini e sull'accoglienza hanno fatto scalpore.

Interrogata sulla possibilità di accogliere una donna africana che scappa dall'Ucraina, Ceccardi ha risposto: "Bisogna vedere se scappa veramente dall'Ucraina. Non è facile stabilirlo, questo deve seguire un processo altrimenti diventa un viatico per tutti quelli che scappano dall'Africa".

In molti stanno criticando le parole di Ceccardi, accusandola anche di razzismo. C'è chi parla di "figuraccia" e chi di "boiata geopolitica".