Aiuti per l'Ucraina, raccolta alla Mina Boschi di Pontedera

L’associazione Mina Boschi di Pontedera ha organizzato una raccolta solidale di indumenti, alimenti non deperibili, farmaci e beni di prima necessità a favore del popolo ucraino duramente colpito dalla guerra.



La raccolta partirà da lunedì 7 Marzo, il punto di raccolta dove chiunque potrà accedere e portare gli aiuti è presso la centralissima sede di via Cavallotti 3 a Pontedera. La sede rimarrà aperta tutte le mattina dalle ore 9 alle 11 e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 20. Per qualsiasi informazione telefonare al numero 3355855591.



“Tantissimi ucraini, in maggioranza donne, bambini, anziani sono fuggiti lasciandosi tutto alle loro spalle. Proviamo, nel nostro piccolo, ad aiutare queste persone che stanno soffrendo”, hanno dichiarato i promotori dell’iniziativa Daniela Luperini, Stefano Romiti e Matteo Arcenni.



“La dimostrazione che il nostro popolo non rimane indifferente davanti a questa tragedia deriva dal fatto che moltissime persone in questi giorni ci hanno contattato per potere dare una mano concreta a chi in questo momento sta soffrendo a causa della guerra. Così è nata la raccolta solidale”.



Tutto ciò che verrà raccolto sarà in seguito consegnato al coordinamento della raccolta aiuti per l’Ucraina, che spedirà i beni di prima necessità ai cittadini ucraini nelle zone del conflitto e ai profughi nelle zone di confine.