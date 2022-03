Omicidio-suicidio in Corsica, uccisa a coltellate 46enne livornese

Tragedia in Corsica, dove Alessandra Frati, 46enne di Livorno, è stata colpita mortalmente a coltellate dal compagno nella notte tra martedì e mercoledì. Quest'ultimo poi si è gettato dalla finestra all'arrivo della polizia corsa.

A riportare la notizia i quotidiani Il Tirreno e La Nazione.

La donna, che avrebbe un figlio adolescente, lavorava in un ristorante a Bastia in Corsica. I vicini hanno chiamato per primi i soccorsi dopo i rumori che giungevano dalla casa.

Gli agenti che hanno sfondato la porta hanno trovato la donna a terra, piena di sangue e ferite, mentre lui si sarebbe lanciato da una finestra morendo a seguito della caduta.

La 46enne è morta nel tragitto verso l'ospedale. E' stata aperta un'inchiesta per omicidio volontario e, sul corpo della donna è stata disposta l'autopsia.