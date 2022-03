Prime 1.300 piantine al Terrafino, "tra 7 anni un bosco per Empoli"

Il momento di partenza per il progetto di forestazione urbana è cominciato. Questa mattina, giovedì 3 marzo, il vice sindaco Fabio Barsottini e l’assessore all’ambiente Massimo Marconcini, hanno fatto un sopralluogo nella prima area preparata alla piantumazione, al Terrafino, dove sono state interrate 1300 piantine e che risulta terminata. Nelle prossime settimane saranno preparate anche altre aree.

Le nuove piante del tipo "postime forestale”, oltre 1800 e i 45 alberi giovani regaleranno alla città di Empoli, un incremento del patrimonio arboreo con lo scopo di migliorare la qualità dell’aria per la popolazione urbana maggiormente esposta.

La messa a dimora delle ‘prime’ pianticelle va ad aggiungersi all’enorme intervento denominato ‘Empoli Carbon Neutral’ che dalla primavera vedrà la messa a terra di 900 alberi e 900 piante.

Numeri importanti per tutta la città: lungo la Ciclopista dell’Arno, nella zona industriale/artigianale di Pontorme, Serravalle, Santa Maria, zona industriale del Terrafino e ciclopista che va dalla stazione al polo scolastico.

Per la maggior parte si tratta di querce, frassini, platani, pruni, ciliegi, per altrettanti arbusti.

Si parla di un intervento che concretamente porterà a una riduzione dell’anidride carbonica CO2 nell’aria di 672 tonnellate, di meno 26.7 KG di polveri sottili Pm 2,5 e di meno 957.6 KG di Biossido di Azoto NO2.

"Fra sette anni avremo un nuovo bosco urbano – afferma Fabio Barsottini - Empoli deve fare la sua parte contro il cambiamento climatico e per farlo continueremo a lavorare insieme a Massimo Marconcini per rendere sostenibili tutti gli investimenti pubblici e privati. Stiamo offrendo un nuovo modo di muoverci in città, stiamo efficientando tutti gli impianti pubblici e adesso diamo il via a una nuova forestazione urbana. Questi sono opere importanti che consentiranno a Empoli di diventare una città sempre più sostenibile e vivibile".

Chiosa Massimo Marconcini: «stamattina con il vice sindaco siamo andati a vedere la prima tranche del progetto di forestazione urbana. Sono molto soddisfatto perché parte il primo dei due grandi progetti che dovranno consentirci di impiantare alla fine circa 3500 esemplari tra piante grandi e piccole e quindi sono molto contento. Questo intervento prevede impianti di alberi nella zona del Terrafino, nella zona commerciale di Pontorme e nella zona artigianale di Carraia, dando un grosso contributo per l’abbattimento degli agenti inquinanti».

L’obiettivo che l’amministrazione comunale vuole perseguire è quello di migliorare la qualità della vita della nostra città con un contributo che porti all'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano e questi due interventi vanno in quella direzione.

Pensando anche alla ripiantumazione degli alberi in Viale IV Novembre, tagliati perché malati e sempre seguendo le direttive dei tecnici esperti agronomi.

Il progetto di riforestazione urbana, finanziato dal Ministero dell’Ambiente, per Empoli vanta un contributo di 461.000 euro.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria e l'assorbimento della CO₂ è importante sottolineare che le piantagioni arboree previste dal progetto contribuiscano in generale ad una rimozione degli inquinanti atmosferici. Ciò è dimostrato negli elaborati di progetto, tra cui lo studio della "Stima dei Benefici Ambientali attesi".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa