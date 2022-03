Cinque incontri con Buongiorno Empoli per conoscere la macchina comunale

Come funziona la macchina comunale? A Empoli Leonardo Masi e Beatrice Cioni di Buongiorno Empoli hanno deciso di organizzare cinque eventi per spiegarlo a cittadini e cittadine. Di seguito la nota di Masi e Cioni.

La nostra comunità per essere tale ha bisogno di partecipazione, e la partecipazione è più efficace con la conoscenza.

Conoscere e capire vuol dire coscienza, vuol dire poter incidere, essere ascoltati, migliorare insieme.

Per questo motivo abbiamo organizzato una serie di cinque iniziative rivolte a chiunque voglia comprende meglio il funzionamento delle amministrazioni comunali e nello specifico i loro aspetti economici. I cinque incontri, di cui quattro online e l'ultimo in presenza, avranno una cadenza bisettimanale e una durata di due ore circa.

Le lezioni/incontri saranno tenuti dall'esperta di enti locali Simona Repole.

Ia prima iniziativa sarà lunedì 7 Marzo alle ore 18 e chiunque vorrà partecipare può scrivere all'indirizzo email empolibuongiorno@gmail.com per richiedere il link.