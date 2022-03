Consiag assume, aperte 5 selezioni: come candidarsi

Consiag Servizi Comuni, società che si occupa di attività a favore di alcuni Comuni delle provincie di Prato, Pistoia e Firenze, ha indetto cinque selezioni per formare altrettante graduatorie a cui attingere. I profili ricercati sono sistemisti, ingegneri o periti elettrici, tecnici informatici, giardinieri ed elettricisti. Assunzioni per lo più a tempo indeterminato.

Ecco le nuove selezioni:

- Sistemisti di data center; domande entro il 25 marzo (tempo indeterminato per il primo classificato)

- Ingegneri o periti elettrici; domande entro il 18 marzo (tempo indeterminato per il primo classificato);

- Tecnici informatici; domande entro il 18 marzo (tempo indeterminato per il primo classificato);

- Operai elettricisti; domande entro il 18 marzo (tempo indeterminato per il primo classificato);

- Operai giardinieri; domande entro il 18 marzo (possibilità di conferma a tempo indeterminato).

Le domande e gli avvisi sono scaricabili al seguente link

http://www.consiagservizicomuni.it/amm-trasparente/reclutamento-del-personale in cui sono evidenziati anche i requisiti richiesti per ciascuna selezione (titolo di studio, patenti, ecc.).

Le domande di ammissione, una per ciascuna selezione, devono essere redatte in carta semplice utilizzando i modelli allegati agli avvisi ed inoltrate entro e non oltre le scadenze riportate.

Alle domande dovrà essere obbligatoriamente allegato il proprio curriculum, datato, sottoscritto e completo dei dati anagrafici e di quanto richiesto dall’avviso, oltre alla fotocopia di un documento di identità valido e della patente di guida del sottoscrittore.

Fonte: Ufficio stampa