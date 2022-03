La rete dei Consultori Giovani dell’Azienda sanitaria è ampia e consolidata da tempo ma nella zona fiorentina nord ovest l’apertura di un nuovo Centro dedicato alla fascia giovanile è stata individuata da subito come utile e importante. A volerlo fortemente nel comune con la più alta incidenza di giovani, Lastra a Signa, dove è ubicato all’interno del presidio socio sanitario Alfa Columbus (via Livornese, 277), è stata la responsabile dei Consultori aziendali della Toscana centro e referente Codice Rosa, Valeria Dubini insieme ai sindaci dei Comuni di Lastra a Signa, Angela Bagni e del Comune di Signa, Giampiero Fossi che fin da subito si sono adoperati con l’Azienda per trovare la sede adatta. Sarà aperto ogni mercoledì dalle 15.30 alle 18.00, è ad accesso libero e si rivolge alla fascia 14 -24 anni.

Il servizio è stato presentato ieri in conferenza stampa negli spazi dove da poco più di un mese si svolge l’attività, grazie a un’equipe multidisciplinare che è ancora in via di definizione ma che interagisce già anche con i servizi sociali ed è costituita da una ginecologa, un’ostetrica e una psicologa.

Erano presenti all’inaugurazione dei nuovi spazi Massimo Tilli, coordinatore sanitario della zona fiorentina nord ovest, la ginecologa Ilaria Cappelli, le dirigenti scolastiche di Lastra a Signa Eleonora Marchionni e di Signa Francesca Bini, la coordinatrice dell’Aft le Signe dottoressa Anna Di Natale, il pediatra dottor Paolo Becherucci, il presidente del Consiglio d’Istituto di Lastra a Signa Massimo Galli e il presidente del Comitato genitori di Lastra a Signa, Alessandro Giovannini.

“I servizi sono sempre rimasti aperti ma le limitazioni imposte hanno impedito gli interventi in presenza nelle scuole che ora finalmente ripartono – ha spiegato Valeria Dubini – Siamo voluti ripartire su Lastra a Signa dove non c’era un Centro Giovani e dove la questione di difficoltà con i temi della contraccezione e dell’interruzione della gravidanza ci era stata posta dalla presenza di immigrazione soprattutto di popolazione rumena. Con i sindaci di Lastra e di Signa abbiamo individuato la sede dell’Alfa Columbus che può servire comodamente anche i residenti di Signa. Per la ripartenza delle attività nei Consultori Giovani dell’Azienda, fondamentale è stata la collaborazione anche con l’Educazione alla Salute. E’ stato un modo intelligente di lavorare insieme puntando più che sulla quantità, sulla qualità dei nostri servizi”.

“L’apertura del consultorio è un obiettivo che ci siamo dati tempo e a cui insieme a Valeria Dubini stiamo lavorando da molti anni – ha spiegato il sindaco Angela Bagni - Un’esigenza che nasce da un bisogno che avvertivamo sul territorio di creare un consultorio evoluto, multidisciplinare che rispondesse alle varie necessità e potesse offrire diversi servizi. Ho sempre creduto nell’importanza di un lavoro di rete e di fare sistema e con questo nuovo consultorio credo che questi obiettivi siano stati raggiunti”.

Nella zona fiorentina nord ovest, i Consultori Giovani sono attivi a Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Scandicci. L’apertura del nuovo Centro di Lastra a Signa è un segnale forte di attenzione dell’Azienda a una fascia di età che ha bisogno di accompagnamento soprattutto con l’emergere di nuove problematiche legate al post pandemia. “In realtà – sottolinea Dubini - è dal 2019 che l’Istituto Superiore di Sanità ha rivelato il desiderio da parte dei giovani di avere incontri sulla sessualità, sulla contraccezione e anche sull’identità sessuale, tema quest’ultimo attuale e molto diffuso tra i giovani come ricerca di informazioni. Vogliamo dare risposte sul territorio e i Comuni in questo stanno dimostrando grande attenzione con l’apertura anche di sportelli di ascolto che per i giovani diventano punti di riferimento importanti”.

Con le scuole dei territori della Asl Toscana centro, sono in programma iniziative per portare i giovani nei Centri attraverso Open Day organizzati che saranno preceduti da incontri informativi. Un primo appuntamento sarà proprio a Lastra a Signa e altri ne seguiranno anche a Empoli.

“Fino a qualche anno fa c’era ancora un mondo reale fatto di contatti umani e di confronto fra le persone; adesso c’è un mondo virtuale che rischia di portare delle grandi turbative anche sulla crescita sessuale dei nostri ragazzi - dichiara il sindaco Giampiero Fossi - A questo si aggiunge una condizione di diffidenza maggiore verso tante strutture, compresa la scuola. Avere quindi degli specialisti all’interno di un consultorio – punto di riferimento per i nostri territori - è una grande soddisfazione e un elemento di grande importanza”.

Ma la rete dei Consultori aziendali cresce anche nella tipologia dei servizi offerti. La presenza di medici andrologi resa possibile anche grazie alla collaborazione con la struttura di Andrologia dell’Azienda ospedaliera universitaria di Careggi, risponde all’esigenza negli adolescenti maschi di visite andrologiche e di prevenzione per la diagnosi e la terapia precoce di patologie a tutela della salute sessuale e riproduttiva. Già attivata nei consultori fiorentini, la presenza dell’andrologo sarà estesa in modo sistematico anche negli altri Centri Giovani dell’Azienda.

Fonte: Asl Toscana Centro