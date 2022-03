Fondazione Ant, ripartono le visite gratuite di prevenzione a Livorno

Fondazione ANT riprende il programma di prevenzione oncologica gratuita anche per i cittadini e le cittadine di Livorno e Provincia. Nei giorni 14 e 21 marzo si svolgeranno due sessioni di Progetto melanoma, con visite specializzate con l’ausilio della dermatoscopia per il controllo dei nei e la diagnosi tempestiva di lesioni sospette e/o neoplastiche.

Le visite si terranno presso gli Studi Medici Cipriani, in Scali Manzoni 31 a Livorno. Per accedere alle visite è obbligatoria la prenotazione telefonica, chiamando il n. 3490693571 soltanto da 7 a 11 marzo e solo la mattina dalle 9,30 alle 13, escluso weekend e fino ad esaurimento posti.

L’iniziativa ha un valore in più quest'anno, perché riporta l'attenzione sulla prevenzione oncologica, gravemente trascurata nei mesi dell'emergenza Covid-19. Si stima infatti che nel primo semestre del 2020, si siano effettuati oltre un milione di esami di screening in meno, per un potenziale incremento delle diagnosi di cancro prossimo alle cinquemila unità. È questa la faccia più subdola del Covid-19, che potrebbe aprire la strada all'aumento dei pazienti oncologici. A tracciare la stima è stato l’Osservatorio Nazionale Screening, in un rapporto che quantifica i ritardi accumulati nella diagnosi oncologica di popolazione nei primi cinque mesi del 2020, caratterizzati dalla fase acuta della pandemia.

Ogni mese, visitando la sezione prevenzione del sito ant.it/toscana, sarà possibile trovare le date e le modalità di prenotazione delle visite di prevenzione oncologica gratuita organizzate da ANT in Toscana.

Per saperne di più sulle attività di Fondazione ANT nella zona e per offrire il proprio aiuto come Volontari è possibile contattare il Charity Point Da Cuore a Cuore di Livorno al n. 0586 090760. La sede del Charity Point è in Via Garibaldi 138 a Livorno. La struttura sanitaria di ANT dedicata all’assistenza domiciliare gratuita e specializzata per i malati oncologici, nella regione Toscana, è composta attualmente da 9 medici, 1 nutrizionista, 8 infermieri e 4 psicologhe.

