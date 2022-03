Due nuovi fontanelli pubblici di acqua buona a Pozzale e Avane

Buone notizie per l’ambiente e per i cittadini. Sono stati infatti ultimati negli scorsi giorni gli ultimi lavori ai due nuovi impianti di acqua ad alta qualità nel comune di Empoli. Dopo quelli di via della Maratona, a Santa Maria e a Ponte a Elsa, è la volta di quelli di Pozzale e Avane.

La loro inaugurazione è prevista rispettivamente per il 15 (Pozzale) e il 29 (Avane) marzo prossimi.

Il costo dei due Fontanelli in totale è di 100mila euro, di cui la metà li ha messi il Comune di Empoli e la metà Acque, il gestore idrico del Basso Valdarno che li ha realizzati.

"L’impegno che ci siamo presi – ha detto il sindaco Brenda Barnini - con i cittadini durante questo mandato amministrativo è quello di rendere la rete dei Fontanelli più capillare possibile per consentire a tutti di avere un’alternativa al consumo di acqua in bottiglia contribuendo in modo significativo a ridurre il conseguente consumo di plastica. Avane e Pozzale sono due frazioni popolose e importanti vicine ad altri importanti centri urbani come Marcignana, Pagnana e Casenuove. In totale quindi la popolazione potenzialmente servita grazie a questi due nuovi Fontanelli è di circa 7mila cittadini. Ringrazio – e chiude - Acque SPA per aver sostenuto insieme all’amministrazione comunale il costo dell’investimento dimostrando sensibilità verso le esigenze del nostro territorio".

"L’acqua della rete idrica – aggiunge il vicepresidente di Acque, Giancarlo Faenzi - è di buona qualità, a km zero e super controllata. Grazie ai Fontanelli diamo valore a questa risorsa, fornendo ai cittadini un servizio concreto e che indica stili di vita possibili, senza sprechi e che riducono l’inquinamento".

I nuovi fontanelli, come tutti gli altri, erogheranno gratuitamente acqua della rete idrica ‘immediatamente buona da bere’ grazie a un sistema che elimina il cloro - sostanza presente nell’acqua della rete per renderla sicura lungo tutto il percorso dalle centrali sino a casa - assicurando al contempo bontà e sicurezza assoluta.

Come nel caso di Ponte a Elsa, anche gli impianti di Avane e di Pozzale sono stati realizzati nei pressi delle scuole: un investimento economico (il valore complessivo è di 100mila euro) ma soprattutto di tipo ambientale e all’insegna della sostenibilità. In media, nell’Empolese-Valdelsa ciascun fontanello eroga oltre 700mila litri di acqua ad alta qualità, per un risparmio di circa 150mila euro rispetto all’equivalente acquisto di acqua in bottiglia, pari a 247 tonnellate di plastica.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa