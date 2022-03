Incendio nel museo di San Domenico a Prato, nessun danno

Un incendio è divampato iera sera, mercoledì 2 marzo, nell’antico complesso di San Domenico nel centro di Prato. Le fiamme hanno interessato la stanza dei lavotoi adiacente all’antico refettorio nei locali dell’ex palestra Etruria e parte del primo piano, in una zona adibita a servizi.

Intorno alle 19,30 il custode di San Domenico ha visto uscire del fumo dalle finestre del primo piano che si affacciano su corso Savonarola. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco, giunti prontamente sul posto. L’incendio è stato spento in meno di un’ora.

Il fuoco ha colpito anche un’opera della collezione Carlo Palli, l’installazione «La nave di luce», rimasta leggermente danneggiata. La chiesa e il chiostro non sono stati interessati dalle fiamme e non hanno subito danni.

In via di accertamento l’ammontare dei danni e le cause dell’incendio. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, nemmeno quella dolosa. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia scientifica.

Fonte: Diocesi di Prato