Lavori al ponte di Montecalvoli fino a luglio, incontro con la popolazione

Dal 1 marzo sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria al Ponte di via Francesca a Montecalvoli. I lavori termineranno il 31 luglio 2022 e comporteranno alcune modifiche alla viabilità della zona:

- Istituzione di senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico mobile in via Francesca, da intersezione con via Repubblica a intersezione con via Sottili;

- Divieto di fermata in via Francesca nel tratto compreso fra via del Pesco e via Fosso;

- Inversione del senso unico di marcia di via Sottili con ingresso da via Francesca e uscita in via Fosso;

- Istituzione del senso unico di marcia nel tratto di via Pesco compreso fra via Francesca e via Battisti con direzione di marcia da via Francesca verso via Battisti;

- Obbligo di svolta a destra via Repubblica presso intersezione con via Francesca.

Per fornire maggiori informazioni alla cittadinanza è stato organizzato un incontro pubblico, a cui parteciperanno sia l'Amministrazione Comunale che la Provincia di Pisa il 5 marzo alle 11 presso la scuola dell’infanzia di Montecalvoli.

L'incontro si terrà in presenza fino ad esaurimento dei posti disponibili. Chi intende partecipare dovrà inviare una mail entro le ore 12.00 di venerdì 4 marzo all'indirizzo: segreteriagenerale@comune.santamariaamonte.pi.it

Per accedere ai locali sarà necessario esibire il Green Pass.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte