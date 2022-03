Marzo delle Donne 2022, un mese di iniziative a Pisa

È stato presentato questa mattina, 3 marzo, a Palazzo Gambacorti il calendario del "Marzo delle Donne", edizione 2022. Erano presenti Raffaella Bonsangue, vicesindaco con delega alle pari opportunità, Silvia Silvestri, presidente del Consiglio cittadino Pari Opportunità, Michela Ciangherotti e Valeria Di Bartolomeo, entrambe vicepresidenti del Consiglio cittadino Pari Opportunità.

"Abbiamo allestito un calendario ricco di iniziative – dichiara la vicesindaco Raffaella Bonsangue - programmate dalle associazioni che compongono il Consiglio cittadino per le Pari Opportunità e da altre associazioni ed enti che non ne fanno parte. Il “Marzo delle Donne”, che andrà avanti per tutto il mese, ha come obiettivo di tenere sempre alta l’attenzione su quelli che sono i diritti delle donne, troppo spesso, purtroppo, violati. Il nostro pensiero va, in particolare, alle donne ucraine che vedono violati i propri diritti fondamentali: il diritto alla vita, all’integrità fisica, alla libertà, al proprio futuro e a quello delle proprie famiglie. Molte di loro, costrette a fuggire dalla guerra, si sono dovute separare dai propri cari, fratelli, figli, mariti e padri, che sono rimasti a combattere per l’indipendenza della loro nazione".

"La lotta per difendere i diritti delle donne – prosegue Bonsangue – è una battaglia che si vince sul piano culturale tutti uniti, insieme agli uomini, nel segno del rispetto reciproco. Tra le iniziative in programma ci tengo a sottolineare quella organizzata dal mio assessorato per l’8 marzo, con la distribuzione di una mimosa a tutte le dipendenti del Comune. Per celebrare l’8 marzo abbiamo, inoltre, approvato in Giunta l’intitolazione di tre spazi pubblici a tre figure femminili legate a Pisa: la patriota pisana Emilia Toscanelli, la matematica e fisica italiana Mariannina Ciccone e la cantante e attrice Maria Callas che, nel 1969, proprio nella nostra città, girò alcune scene del film “Medea”, diretto da Pier Paolo Pasolini (quest’anno ricorre il centenario della nascita del regista e, nel 2023, il centenario della nascita dell’artista). Tre donne, una di rilevanza locale, una nazionale e una straniera, per riunire così le tre anime del Paese".

"Abbiamo messo in campo il massimo dell’impegno – dichiara la presidente del Consiglio cittadino Pari Opportunità, Silvia Silvestri – per organizzare un calendario di iniziative ricco e variegato, con presentazioni di libri, incontri, conferenze, mostre, visite guidate e molto altro".

Il programma delle iniziative

SABATO 5 MARZO, ORE 15:00

Ritrovo Piazza Vittorio Emanuele II, Pisa

Visita guidata in bicicletta: Storie di Donne

Durata: 2 ore circa

Prenotazione obbligatoria al link: www.fiabpisa.it/storiedidonne.htm

Organizzatore: FIAB Pisa - City Grand Tour

LUNEDÌ 7 MARZO, ORE 17:30

Sala Baleari di Palazzo Gambacorti, Piazza XX Settembre, Pisa

Conferenza “Salvatore Morelli (Carovigno 1824 - Pozzuoli 1880) Europeista e Deputato delle Donne”, presenta la storica Maria Grazia Colombari

Organizzatori: FIDAPA BPW, sez. di Pisa - Associazione Pugliesi a Pisa - Soroptimist International Club di Pisa

MARTEDÌ 8 MARZO, ORE 10:00

Atrio del Comune, Piazza XX Settembre, Pisa

Distribuzione di mimosa alle dipendenti del Comune di Pisa

Organizzatore: Assessorato alle Pari Opportunità

DA MARTEDÌ 8 MARZO A SABATO 12 MARZO, ORE 9:00/19:00

Atrio del Comune, Piazza XX Settembre, Pisa

Mostra fotografica “Sei bella da morire” sul tema della violenza di genere

Inaugurazione: 8 marzo, ore 17:00

Organizzatori: Circolo fotografico “Il Gruppo” in collaborazione con l’associazione FIDAPA BPW, sez. di Pisa

MARTEDÌ 8 MARZO, ORE 15:00/17:00

Officine Garibaldi, Via Gioberti, n. 39, Pisa

Convegno “Le misure d’urgenza contro la violenza nelle relazioni familiari”

Organizzatore: Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa

Contatto: Avv. Valentina Abu Awwad - email valentinaabuawwad@amdlaw.eu

MERCOLEDÌ 9 MARZO, ORE 17:30

Polo Universitario Piagge, Aula B1, Via Giacomo Matteotti, n. 11, Pisa

Incontro “Parità di genere nel lavoro e nei diritti: lo stato dell’arte”, intervengono la Prof.ssa Maria Francesca Romano (Scuola Sant’Anna), la Prof. ssa Erica Palmerini (Scuola Sant’Anna) e la Prof.ssa Nadia Pisanti (Dipartimento Informatica UNIPI), modera la Dott.ssa Lucia Micheletti

Organizzatore: Soroptimist International Club di Pisa

Contatto: Presidente Eleonora Agostini - email pisa@soroptimist.it

MERCOLEDÌ 9 MARZO, ORE 21:00 – DOMENICA 13 MARZO, ORE 17:00 VENERDÌ 18 MARZO, ORE 21:00 – VENERDÌ 25 MARZO, ORE 17:00

Sala Titta Ruffo, Teatro Verdi, via Palestro, n. 40, Pisa

Rassegna Marzo delle Donne, non solo l’8 “Cuori Pensanti”

Organizzatore: Teatro Verdi di Pisa

Contatto: https://www.teatrodipisa.pi.it/

GIOVEDÌ 10 MARZO, ORE 19:00

Piattaforma Zoom con accesso contattando: segreteria@eraclito2000.it

Presentazione del libro “Smart Working. Un viaggio in tre tappe tra disciplina normativa, applicazione pratica e prospettive future” di Selene Bertolucci, presenta il Prof. Marco Agujari e introduce il Dott. Francesco Giorgelli

Organizzatore: Associazione Culturale Eraclito 2000

Contatto: Presidente Diana Pardini - cell. 3478840534

SABATO 12 MARZO, ORE 10:00

Auditorium Palazzo Blu, Lungarno Gambacorti, n. 9, Pisa

Tavola Rotonda “Donne nell’antichità e nell’età moderna: percorsi di arte e letteratura dalla violenza al riscatto”, ingresso libero fino al raggiungimento del limite massimo di posti

Organizzatore: Inner Wheel Club Pisa

Contatto: Presidente Avv. Francesca Muratorio - tel. 0508068235

SABATO 12 MARZO, ORE 12:00

Comitato di Forza Italia, Piazza Solferino, n. 12, Pisa

Distribuzione gratuita di mimose

Organizzatore: Forza Italia Pisa

Contatto: provinciale@forzaitaliapisa.it

MARTEDÌ 15 MARZO, ORE 19:00

Piattaforma Zoom con accesso contattando: segreteria@eraclito2000.it

Presentazione del libro “Lavorare e vivere bene è possibile. Il vademecum del Pregevole Podcast” di Cristiana Cattani, Francesca Bernabei e Barbara Puppa, introduce la Prof.ssa Diana Pardini

Organizzatore: Associazione Culturale Eraclito 2000

Contatto: Presidente Diana Pardini - cell. 3478840534

VENERDÌ 18 MARZO, ORE 17:00

Sala Regia di Palazzo Gambacorti, Piazza XX Settembre, Pisa

Conferenza “La Pandemia vista con gli occhi delle Donne: come ripartire”

Ingresso libero fino al raggiungimento del limite massimo di posti

Organizzatore: Associazione dei Lucani a Pisa

Contatto: Avv. Rosa Danza - email associazione.lupi@yahoo.it - cell. 3393681708

DOMENICA 20 MARZO, ORE 11:00

Palazzo Blu, Lungarno Gambacorti, n. 9, Pisa

Visita guidata “Artemisia Gentileschi e le collezioni di Palazzo Blu”

Organizzatore: associazione “Rinascita Pisana”

Contatto: cell. 3284166565

LUNEDÌ 21 MARZO, ORE 18:00

Convegno “Quattro poetesse italiane del ‘900 da riscoprire: da Lalla Romano ad Amelia Rosselli”, presenta la Dott.ssa Veronica Manghesi

Organizzatore: Movimento Azzurro Donna di Pisa

Contatto: Virginia Mancini - email v.mancini@comune.pisa.it - cell. 3408035775

MERCOLEDÌ 23 MARZO, ORE 14:30

Sala Baleari di Palazzo Gambacorti, Piazza XX Settembre, Pisa

Incontro pubblico “Conoscere per proteggersi” per promuovere le conoscenze giuridico-finanziarie nell’ambito della lotta contro la violenza di genere, moderazione e conclusioni a cura della Consigliera Nazionale del Notariato, coordinatrice della Commissione Pari Opportunità, Dott.ssa Alessandra Mascellaro

Organizzatore: Consiglio Notarile di Pisa

Contatto: email consigliopisa@notariato.it - tel. 05042244

MARTEDÌ 29 MARZO, ORE 17:30

Sede Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Pisa, Via Battelli, n. 5, Pisa

Incontro “Il ruolo delle donne al tempo della pandemia: figure a confronto” Organizzatore: AMMI Associazione Mogli Medici Italiani - sezione di Pisa

Contatto: Presidente AMMI Silvia Peroni - email ammisezionedipisa@gmail.com

SABATO 2 APRILE, ORE 16:00/20:00

Salone storico Stazione Leopolda, Piazza Guerrazzi, Pisa

Giornata solidale NONNE e NONNI al “Centro”

Mostra fotografica “Scatti affacciati”, a cura di Marina Sacchelli Inaugurazione: ore 16:00

Organizzatore: Centro San Marco, Pisa

Contatto: Presidente CSM Paola Viegi - email: ascoltosanmarco@gmail.com - cell. 3389859982

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa