Nomine illegittime: Matteo Renzi condannato, deve risarcire 69mila euro

Matteo Renzi è stato condannato per le assunzioni ritenute irregolari quando era sindaco di Firenze. Il leader di Italia Viva, stando a quanto deciso dalla sezione toscana della Corte dei Conti, dovrà risarcire un danno erariale di 69.000 euro. Assieme a Renzi condannati anche Claudio Martini e Sarina Liga, due ex dirigenti comunali, che dovranno risarcire rispettivamente 34mila e 313mila euro.

Le condotte contestate sono relative alla nomina di due collaboratori dello staff di Renzi quando era primo cittadino. Per l'accusa, i due collaboratori sarebbero stati assunti nel 2009 con contratto a tempo determinato nonostante non avessero i requisiti necessari previsti dalle normative, per esempio la laurea.

Gli incarichi erano stati conferiti al responsabile per la comunicazione esterna Marco Agnoletti e al portavoce Bruno Cavini. Sia Agnoletti sia Cavini non hanno violato leggi o regolamenti e dunque non sono stati inquisiti o sanzionati.