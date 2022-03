Misericordia di Empoli, raccolta di beni per l'Ucraina

Si è attivata la macchina di solidarietà della Misericordia di Empoli per aiutare la popolazione ucraina con iniziative e attività a cui la cittadinanza è invitata a partecipare. Al via una raccolta di beni di prima necessità a cui è possibile partecipare consegnando il materiale in quattro sedi dell’Arciconfraternita: a Empoli, nella sede storica in Via Cavour 32, tutti i giorni dalle ore 08:00 fino alle 24:00; al Centro Servizi in Via Cavour 43/b e al Centro Emmaus in Via XI Febbraio 13, dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle 12:00; a Sovigliana, presso la sede distaccata della Misericordia in Via Cesare Battisti 17, dal lunedì al sabato con orario 09:00 – 12:00 e 15:00 – 17:00. L’associazione empolese Porte Aperte aps onlus collaborerà all’iniziativa solidale offrendo il proprio magazzino per lo stoccaggio; un gesto di grande generosità per cui la Misericordia esprime profonda gratitudine.

I cittadini potranno contribuire alla raccolta donando cibo e bevande non deperibili (acqua, pasta, riso, sughi, legumi, tonno, carne in scatola, latte, omogeneizzati per bambini); prodotti per l’igiene personale (shampoo, bagnoschiuma, sapone liquido per mani, pannolini per bambini, assorbenti); coperte; brandine pieghevoli; detersivi liquidi per lavatrice e pulizia generale; borsa dell’acqua calda; farmaci (emostatici, antidolorifici, anticoagulanti, antistaminici, antinfiammatori, antipiretici, antivirali, anti tosse, spray gola/naso, antispastici, antiustionali) e materiale sanitario (kit per sutura e trattamento ferite, bisturi monouso sterili, ghiaccio istantaneo, acqua ossigenata, disinfettanti, iodio, deflussori, flebo, cateteri venosi, cerotti larghi, garze larghe, coban, bende, bendaggio d’emergenza, garze con betadine, flaconi di betadine, siringhe 5ml/10ml/20ml, metalline) secondo quanto indicato dalla Commissione Europea. Sono esclusi dalla raccolta abbigliamento e vestiario di alcun genere.

L’Arciconfraternita si prepara anche ad accogliere i civili ucraini in fuga dalle città nel mirino delle forze armate russe e lancia un appello ai cittadini empolesi affinché vengano messe a disposizione abitazioni e locali per offrire alloggio ai profughi. Chi volesse dare la propria disponibilità deve contattare la sede dell’associazione scrivendo un’e-mail all’indirizzo emergenzaucraina@misericordia.empoli.fi.it.

“Siamo pronti a dare il nostro aiuto e sostegno ai Fratelli ucraini e alle Sorelle ucraine che stanno fuggendo dalle loro case – afferma il Governatore della Misericordia di Empoli Pier Luigi Ciari – Stiamo seguendo con grande apprensione e dolore il proseguimento di una guerra ingiustificabile, come lo sono tutti i conflitti armati ed ogni forma di violenza, che conta già molte vittime. Voglio esprimere, a nome di tutta l’Arciconfraternita, la massima vicinanza e solidarietà ai cittadini di origine ucraina che risiedono nel nostro Comune e a tutte le persone che a causa di questa guerra stanno vivendo ore di angoscia e preoccupazione per i loro familiari e per il loro Paese. Sono sicuro che tutta la comunità empolese risponderà al nostro appello e darà il proprio contributo per aiutare, mostrandosi unita e compatta, com’è sempre stata, nei momenti più difficili.”

L’associazione empolese sostiene inoltre la campagna di raccolta fondi dell’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, supportata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, a cui è possibile partecipare e donare collegandosi al link https://dona.unhcr.it/campagna/crisi-in-ucraina.

Per maggiori informazioni e consegne di beni per la raccolta di importanti quantità si prega di telefonare alla sede della Misericordia di Empoli, al numero 0571-7255.

Fonte: Misericordia di Empoli - Ufficio stampa