Negozio base logistica per lo spaccio, 4 arresti a Pisa e 171mila euro sequestrati

Negozi utilizzati come base logistica per l'arrivo, il confezionamento e lo spaccio di droga. È quanto scoperto dai carabinieri di Pisa, tramite l'operazione "Macellaio 2021" iniziata nel gennaio 2021 e conclusa nel giugno dello scorso anno, che ha portato oggi a quattro arresti, tre cittadini magrebini e un tunisino.

Altre 7 le persone, sempre straniere, raggiunte da "avvisi di conclusione delle indagini preliminari" mentre, durante le fasi delle indagini, 8 persone sono state arrestate in flagranza di reato e altre 3 in stato di fermo.

I militari hanno sequestrato 5,9 kg di cocaina e la somma in denaro di 171 mila 100 euro. Le indagini, partite da alcune segnalazioni, hanno scoperto una rete di spaccio che partiva da alcuni esercizi commerciali di via Cattaneo, gestiti da cittadini stranieri. I locali, spiegano i carabinieri, erano utilizzati come basi per confezionamento e distribuzione della droga, che arrivava nelle zone vicino al centro cittadino e alla stazione. In particolare dagli approfondimenti dei carabinieri è emerso che il giro illecito partiva da uno specifico esercizio commerciale, da dove un cittadino di origine albanese si occupava di immetterlo nella provincia, vedendolo ad altre due persone di origine marocchina. Questi, a sua volta, consegnavano lo stupefacente ad altri soggetti, di origine tunisina, che provvedevano alla vendita al dettaglio nel centro.